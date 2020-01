Oba obžalovaní vinu popírají. Podle Kislingerova advokáta Jakuba Šauera jde o komplot na jeho klienta, protože Kislinger jako vychovatel opakovaně upozorňoval na nešvary ve věznici. A vedení věznice je mělo přikrývat. Kislingerův bývalý kolega Michal Nohejl včera před soudem dokonce řekl, že ve věznici se konají bujaré drogové mejdany.

„Pan Kislinger neměl problémy s vězni, ale s vedením. Upozorňoval třeba na to, že má pod sebou jako vychovatel více odsouzených, než je povoleno. Norma říká dvacet vězňů, on jich měl tak sedmdesát. Když na to poukázal, byl převelen na oddělení, kde bylo asi šedesát spíše problémových odsouzených. A tam už problémy měl, a velké,“ uvedl Nohejl.

Soudce Dalibor Čermák se ho ptal, zda se ve věznici dějí mimořádné události. „Ano, dějí, od roku 2017 je to příšerné. Drogy jsou tam na denním pořádku, konají se tam víkendové drogové party. Mám za to, že věznice to moc řešit nechce, protože pro vedení je prioritou zaměstnanost odsouzených,“ odpověděl svědek Nohejl.

Podle něho se v roce 2017 uskutečnilo ve Vykmanově testování na drogy, 130 vězňů mělo pozitivní nález, kapacita zařízení je přitom 940.

„Tresty za drogy jsou minimální. Není výjimkou, že vězeň s pozitivním výsledkem na drogy šel do práce,“ prohlásil vězeňský vychovatel.

Právě přes venkovní pracoviště, tedy firmy, kde vězni pracují, putují do věznice mobily a drogy. V balíčkách to nejde, protože procházejí důkladnou kontrolou. U soudu promluvil i současný první zástupce ředitele věznice Jiří Schneider, který odmítl, že by šlo v celém případu o pomstu vůči Kislingerovi. „Já o této věci skoro nic nevím. Já ani nevím, proč tu dnes jsem,“ reagoval.

Podle něho měl Kislinger obdobný počet vězňů jako jiní vychovatelé a nikdy nepřevýšil číslo 45. Schneider nebyl schopen odpovědět na dotaz, jak často se ve věznici mobily či drogy vyskytují. „Přesné statistiky nemám, ale nevybočujeme z normy jiných věznic. Někdy máme najednou pět pozitivních odsouzených a jindy není celý měsíc nic,“ poznamenal.

Líčení pokračuje 19. února výslechem dalších svědků, konkrétně zaměstnanců oddělení prevence a stížností. Měli by říci, jak to vypadá, pokud se v balíčku vězně najde nedovolený předmět, který je následně zabavený.