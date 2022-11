Jak jste začala s podnikáním na kolonádě?

V roce 2009 jsme převzali s bratrem Kemalem od rodičů rodinný podnik –⁠ šperkařství May Dream u Mlýnské kolonády, které fungovalo skvěle až do doby Krymské krize, kdy do Varů začali jezdit úplně jiní turisté, a my se museli přizpůsobit nové klientele. Podnik jsme úspěšně budovali deset let, zastupovali jsme takové značky jako například Garrard, Leo Pizzo nebo Marco Bicego a mnoho jiných. Vše ale zcela změnila koronavirová krize. Byli jsme nuceni šperkařství uzavřít a šperky rozprodat.

Postupně jste se soustřeďovala na módu. Viděla jste v oblečení větší potenciál?

Vždy jsem měla problém si v Karlových Varech koupit nějaké reprezentativní šaty, které by se mi opravdu líbily a stylem odpovídaly mému vkusu. Musela jsem si pro ně jezdit do zahraničí a v tom se mi v hlavě zrodil nápad, že bych mohla toto oblečení dovážet. Oproti minulému podnikání jsem se rozhodla, že se soustředím pouze na českou klientelu. Teď mohu hrdě říct, že za námi jezdí spokojené klientky třeba až z Brna.

V čem je značka 1&ONLY unikátní?

Prodáváme takové oblečení, které nikde jinde v Česku neseženete. Jezdíme si pro něj do Itálie, Francie, ale také například do Turecka. Vstupní náklady jsou vyšší než u jiných značek, a je to hlavně kvůli materiálům a střihu. Neprodáváme zkrátka syntetiku, ale takové materiály, které vydrží i po vyprání. V dnešní době je důležitá také online prezentace, proto jsme zapracovali i na e-shopu www.1andonly.cz a sociálních sítích. Velmi nám pomáhá fotograf Tomáš Winkelhöfer, Petr Gebauer a tvář obchodu, modelka Juliana Berežnova. Se všemi se budete moct setkat na naši první karlovarské módní přehlídce v kavárně Bonjour v areálu AC Start. a to v neděli 6. listopadu od 15 hodin.

Nedávno jste otevřela naproti 1&ONLY také obchod se společenskými šaty pro dámy. Myslíte, že to má v dnešní době smysl?

Pocházím z velké rodiny a s tím je spojeno i to, že pořád něco slavíme. To byl už jen krůček od toho otevřít další obchod zaměřený na prodej luxusních, ale zároveň dostupných společenských šatů. Nemyslím si, že je správně utrácet nemalé peníze za šaty z půjčovny, lepší je, když vám pak zůstanou. Oblékáme známé zpěvačky, herečky, ale také manažerky.

Jaké jsou vaše další podnikatelské plány?

Zůstat věrná svým zákazníkům a rozšířit značku do dalších měst. Mým cílem je dostat se do Prahy, je to přeci jen větší město s větším potenciálem. Ale uděláme to až v momentě, kdy se tady rozjedou oba dva obchody naplno. Vlastně tři. Vedle nás si otevřel obchod s pánskou módou Narcis můj bratr Kemal.