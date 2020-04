Náročné dny plné nejistoty má za sebou sedmadvacetiletý mužz Karlových Varů, který byl začátkem března pozitivně testován na COVID-19. V neděli 29. března vyšel rozhodující test na koronavirus negativně, a tak jako první v Karlovarském kraji nemoc porazil.

„V závěru února jsme byli na lyžování v rakouském Kitzbühelu, kde neplatila žádná omezení, a vůči Rakousku z naší strany nebyla přijata žádná opatření,“ vrací se k minulosti první uzdravený z nákazy koronavirem v Karlovarském kraji, který z důvodu své bezpečnosti chce zůstat v anonymitě. Jenže po návratu se mu život obrátil kvůli COVID-19 naruby. „Až za čtrnáct dní po návratu jsem měl mírně zvýšenou teplotu 37,5, takže jsem zavolal pro jistotu na hygienu. Následující den mi byly provedeny odběry a v pátek o půlnoci mi zavolala doktorka, že jsem pozitivní. Následně jsem zamířil do domácí izolace,“ přibližuje dění po návratu zpět.

Začal tak „velký kolotoč“, který se citelně dotkl nejen jeho rodiny, ale také přátel. „Musel jsem rychle dát dohromady seznam lidí, se kterými jsem byl po návratu v kontaktu, aby mohli být také otestováni,“ vysvětluje sedmadvacetiletý muž. Jenže to ještě nevěděl, že testování způsobí především v řadách jeho přátel pořádnou hysterii a paniku. „Bohužel jsem přišel o mnoho kamarádů, kteří si mysleli, že jsem to věděl a vědomě je chtěl nakazit, přitom já to taky nevěděl. Chtěl jsem jen, aby byli otestováni, aby měli jistotu, že jsou zdraví, ale změnilo se to v lynčování,“ zklamaně popisuje reakci z okruhu svých přátel, se kterými po návratu přišel do styku. „Celkem jich bylo padesát a všichni měli negativní test,“ vzpomíná. „Čím dál více přemýšlím, jestli nebyl můj test zaměněn, když všichni ostatní vyšli negativně,“ přemítá dodnes.

Situaci kolem nákazy vnímá sám střídmě. „Samozřejmě, není to dobrý pocit, pokud jste testováni a vyjdete pozitivně. Na druhou stranu však k tomu přispívá velká mediální masáž, kdy si posléze člověk nemoc doslova vsugeruje, sám si odůvodní příznaky, i když mu nic není,“ připojuje svůj pohled na současné dění. „Pro mě osobně to bylo velké psycho, schíza. I když vezmu v potaz, že až na den, kdy jsem měl zvýšenou teplotu, tak jsem se cítil dobře, tak také na mě dolehla mediální masáž a zakázal jsem si sledovat i televizi,“ líčí svůj pobyt v domácí izolaci.

Nakonec však obavy vzaly zasvé. Druhý i třetí odběr vyšel s negativním výsledkem. „Spadl mi velký kámen ze srdce nejen kvůli mně, ale také kamarádům, kterým vyšel negativní test, bylo to o nervy,“ říká. Během domácí karantény pak přehodnotil své priority a rozhodl se pomáhat lidem v první linii. „Chci Policii České republiky a také do nemocnice nosit kávu, to je z mé strany něco málo, co mohu v této chvíli pro lidi v první linii udělat. Bude to takové malé poděkování za jejich nasazení a práci,“ dodává.