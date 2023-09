Tady Vary 2023/24 vracejí festivalovou náladu. S kvalitními filmy až do května

Speciální večer si hosté užijí vždy jednu středu v měsíci od října 2023 do května 2024, a to ve stejný okamžik ve všech 43 kinech najednou. KVIFF GROUP představuje sezónní předplatné do českých kin.

Ilustrační snímek. | Foto: Deník/Jana Kopecká