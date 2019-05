Karlovarský kraj - Čtyři zlaté medaile, jedna stříbrná, devatenáct nominací na mezinárodní soutěže a zlatá tečka na závěr, pošesté titul Mistr Mistrů.

Tanečnice Miráklu opět zabodovaly na mistrovství ČR. | Foto: archiv Miráklu

To je bilance tanečníků Miráklu na letošním mistrovství České republiky. To se konalo ve Veletržním paláci na Výstavišti v Praze Holešovicích a taneční skupinu na něm reprezentovalo 27 soutěžních jednotek. „Vyvrcholením mistrovství je vždy soutěž extraligy formací. Choreografie juniorů The great dictator, inspirovaná promluvou Charlieho Chaplina ve stejnojmenném filmu, byla odbornou porotou oceněna účastí na slavnostním galavečeru Mistr Mistrů, kde se mistři ČR potkávají napříč všemi tanečními disciplínami. Právě tato jednotka Miráklu bodovala v juniorské kategorii a podařilo se jí zvítězit,“ informovala vedoucí Miráklu a choreografka Andrea Burešová. "Titul Mistr Mistrů Mirákl získal již pošesté, a také letos ukázal, že patří mezi taneční špičku u nás," dodala pochvalně na adresu svých svěřenkyň.