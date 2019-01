Karlovy Vary – Karlovarský dopravní podnik zveřejnil podrobný návod pro seniory, děti a studenty, který jim má usnadnit cestu k celoročnímu jízdnému zdarma.

Karlovarská karta | Foto: Vladimír Meluzín

Podle informací Jana Kopála, tiskového mluvčího Magistrátu města Karlovy Vary, bylo mnoho lidí, kteří takříkajíc tápali a nevěděli, co přesně pro jízdné zdarma mají udělat.

„Proto jsme rádi, že vedení dopravního podniku tento návod zveřejnilo, a každý tak bude mít hned jasno. Důležité je vlastnit Karlovarskou kartu,“ uvedl Jan Kopál a dodal, že bez Karlovarské karty nelze tarif zdarma využívat.

Pro získání karty je potřeba učinit hned několik kroků. Tím prvním je dostavit se osobně do přepravní kanceláře Dopravního podniku Karlovy Vary v Zeyerově ulici.

„Zde si žadatelé vyzvednou žádost, kterou vyplní a s jednou průkazkovou fotografií a občanským průkazem, případně rodným listem dítěte, vrátí zpět do kanceláře, kde jim bude vystavena Karlovarská karta, na kterou se pak následně nahraje tarif zdarma,“ vysvětlil Lukáš Siřínek, ředitel Dopravního podniku Karlovy Vary.

Ten dále doplnil, že děti do šesti let mají městskou hromadnou dopravu zdarma bez nutnosti vlastnit Karlovarskou kartu. Žáci a studenti od šesti do šestadvaceti let a senioři již kartu mít musejí. „Jen pro úplnost dodávám, že ti, kdo již naši kartu vlastní, samozřejmě znovu žádat nemusejí. Stačí, když přijdou do přepravní kanceláře a nechají si na kartu nahrát zmiňovaný přepravní tarif zdarma,“ dodal Lukáš Siřínek s tím, že tarif platí na celý kalendářní rok.