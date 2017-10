Tasili zbraň. A tajní policisté jsou teď proto trestně stíhaní

Karlovy Vary, Plzeň – Kauza tajných policistů, kteří se zbraní v ruce ohrožovali řidiče v Plzni, protože je bliknutím upozornil na to, že se na silnici vozem pohybovali riskantně, má další pokračování.

Záběr z kamery vozidlaFoto: Řidič vozidla

„Ve věci je aktuálně vedeno trestní řízení. V této fázi nejsou k dispozici ke zveřejnění žádné nové informace. Kdy bude vydáno konečné rozhodnutí nelze odhadnout, nemám tedy odpověď ani na vaši poslední otázku,“ uvedla mluvčí Generální inspekce bezpečnostních sborů Radka Sandorová na dotaz, jak vyšetřování pokračuje a kdy bude skončeno.

Oba policisté jsou podle informací v médiích nyní vyšetřováni ze zneužití veřejného činitele. Podle Ronalda Němce, právního zástupce řidiče, který na ně podal trestní oznámení, a následně byl vyzván k podání čtyřhodinového vysvětlení, je policie zatím o dalším postupu v této věci neinformovala.

„Je ale rozdíl, zda budou oba policisté vyšetřování podle odstavce jedna příslušného paragrafu, kde je sazba jeden až pět let a není do něj zahrnuta zbraň, nebo podle odstavce dva, kde je sazba tři až deset let se zbraní. Čekáme nyní, až nás policie znovu osloví,“ zdůraznil advokát Němec.

Podle zdroje obeznámeného s celým případem se za oba policisty nyní vehementně staví jejich advokáti. A jeden z nich žalující stranu požádal, aby kauzu už v médiích nerozviřovala a nekomentovala. Cítí se ohroženi.

„Jde prý totiž o policisty, kteří jsou podle zákona chráněnou osobou,“ dodal zdroj.

Právník Ronald Němec tyto informace nijak nekomentoval s dovětkem, že tato laskavost je problematická, protože oba policisté se jeho klientovi, zatím ani neomluvili.

Jeho klient není rád, že by mohlo dojít k ohrožení rodin policistů a netušil, jak spor bude gradovat. Ale bez omluvy nemůže přijít odpuštění, na které je připraven.