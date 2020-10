S městem na tom firma spolupracuje už pět let. Letos byla organizace i rozvážený materiál kvůli koronaviru ale jiný než při všech dosavadních volbách. I taxikáři proto byli poučeni o povinnosti dodržovat veškerá nařízení.

„Rozvoz do volebních komisí děláme už pátým rokem. Vyhráli jsme městskou zakázku. Je to pro nás velká reklama a kluci o to mají opravdu velký zájem,“ vysvětlil jednatel firmy Roman Riedl.

Taxikáři se před radnicí potkali před desátou hodinou dopoledne. Před sebou měli rozvoz komisařů a materiálu do volebních okrsků na území města. „Každý tak jedeme čtyřikrát až pětkrát. Je to práce asi na dvě hodiny,“ popsal Riedl.

Letos toho museli taxikáři převážet mnohem více než při standardních volbách – vedle hlasovacích lístků totiž rozváželi i roušky pro komisaře a voliče, ochranné štíty, dezinfekci či dezinfekční ubrousky.

Další štace čeká volební taxikáře dnes, až volby skončí. „Když komise sečtou všechny lístky, zavolají nám, že pro ně můžeme přijet. A my zase vše zpět přivezeme na magistrát,“ dodal jednatel společnosti.