Výjimkou je jen Bolt, jenomže ten na rozdíl od těch karlovarských firem naopak na sebe nezveřejňuje žádný telefonický kontakt. A navíc z těch zmíněných devíti firem mají jen čtyři webové stránky, kde se klienti mohou dozvědět aktuální ceníky. Mezi těmi, které internetové stránky zavedeny nemají, patří i taxíkové stálice, jako je Taxi Willy.

Jak redakce zjistila, ceny u těch taxislužeb, které komunikují se zákazníky prostřednictvím internetu, jsou takřka shodné. Například společnost Spo Green taxi ceník zveřejněn nemá. „V Karlových Varech jezdíme od 150 korun do 185 korun,“ dozvěděla se redakce od jednoho ze zaměstnanců.

Georgia taxi jezdí prvních 5 kilometrů po městě za 200 korun, nástupní sazba je přitom 30 korun a každý další kilometr vyjde na 30 korun. Od 140 do 170 platí základní sazba po lázeňském městě pro společnost KV Taxi. Firma PP – Taxi začíná na 130 korunách, do vzdálenějších čtvrtí, jako je Doubí nebo Stará Role, lidi sveze za 170 korun.

Karlovy Vary jsou nejen díky lázním, historii, ale také filmovému festivalu unikátním místem, které nabízí speciální klientelu. Pro taxikáře tak není výjimkou, že svezou celebritu, někteří přiznávají, že drtivou většinu tržby tvoří stále ruské peníze. Ty typicky karlovarské firmy se ale shodují, že nemají dvojité ceníky, ceny jsou tak stejné během festivalu i mimo něj.

„Firmu provozuji asi tři roky, jde o menší společnost, která má sedm aut. Za loňský rok jsme získali ocenění Zlatá firma, která se zaměřuje na spokojené zákazníky prostřednictvím Google. Naším cílem je být co nejlevnější, protože si myslím, že nízkými cenami přitáhneme více zákazníků. Naše sazba je 25 korun za kilometr,“ říká majitel společnosti PP – Taxi Jakub Novotný. „Devadesát procent našich klientů jsou Rusové, kteří se potřebují dostat na letiště, aby mohli doletět domů. Vozíme je do Německa. Berlín a Mnichov tak jsou našimi častými cíli,“ pokračuje podnikatel. Prozradil, že ze známých osobností v poslední době vezl trenéra zlatého národního hokejového týmu Radima Rulíka, který žije v Jenišově. A také Jakuba Vlčka, českého rappera zvaného Yzomandias, o němž není žádným tajemstvím, že pochází ze Staré Role.

Velké dálky také nejsou žádnou raritou pro řidiče KV Taxi. „Jeli jsme až do Paříže a nebo do Německa. To k nám přišla na štafl, který máme v Horově ulici, paní, kolik by stálo taxi do Prahy. Cena se jí líbila, a tak se ptala, a kolik do Německa. Už nevím, co to bylo za město, ale bylo to pro ni přijatelné a nakonec ji kolega svezl i tamním trajektem. Největší obrat máme během festivalu, protože spolupracujeme s Thermalem. Hodně vytížení jsme také během loketského motokrosu,“ konstatuje zaměstnanec společnosti, který si nepřál být jmenován.

I v této taxislužbě jsou na známé osobnosti zvyklí, často pro ně jezdí až do Prahy. O zábavu se jim postarají ovšem i řadoví občané. „Kuriozita? Vybavuji si teď jednu příhodu, kdy nastoupila do auta opilá paní a nechtěla vystoupit. Museli jsme tehdy volat strážníky, aby nám s ní pomohli,“ vypráví zaměstnanec taxislužby, která podobně jako PP – Taxi se snaží ceny držet na nižší hranici. „Víme o konkurenci, která během festivalu nehorázně zdražuje, ale touto cestou my jít nechceme. Snažíme se být jedni z nejlevnějších a jezdit za adekvátní ceny. Nemáme zapotřebí to šponovat nahoru. Jezdíme na stlačený plyn, čímž snižujeme provozní náklady,“ dodává pracovník KV Taxi, která disponuje 30 řidiči a poradí si i bez mobilní aplikace. Ani do budoucnu ji totiž neplánuje.