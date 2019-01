Karlovy Vary, Údrč - Peticí bojují proti technařům obyvatelé obce Údrč, kde se jen loni technoparty konala čtyřikrát. Naposledy duněla obec hudbou o víkendu.

O víkendu se nedaleko Údrče uskutečnila další technopárty. Asi tisícovka technařů si už poněkolikáté pronajala pro své soundsystémy pozemek u obce a užívala si dunění hudby. Celou akci monitorovala také Policie ČR, která hlídala, aby technaři neobsadili sousední pozemky a hlídali řidiče, zda–li nejsou pod vlivem alkoholu nebo jiných drog. Tři takové řidiče policejní kontrola odhalila, ale jinak z jejich hlediska proběhla celá párty bez problémů. Prý také proto, že technaři nenajížděli do areálu od Údrče, ale polní cestou od Bochova.

Čeho je moc, toho je příliš

Úplně opačného názoru jsou však obyvatelé Údrče. „Demokraticky jsme mlčeli všechny minulé roky, ale čeho je moc, toho je příliš,“ stojí v petici, kterou Údrčtí zaslali starostovi Bochova, Krajskému úřadu, karlovarskému magistrátu – odboru životního prostředí, poslanci Miloši Paterovi a Karlovarskému deníku. Pod peticí s názvem „Protest – žádost o nápravu“, je podepsáno 64 občanů obce. Vadí jim především to, že hluk trvá nepřetržitě i v noci, a také to, že jen v loňském roce se tu uskutečnila technopárty hned čtyřikrát!

Autorka petice Helena Francová bojuje i za zvěř. „Tento protest podáváme i za zvěř v lesích, krávy na ekologických farmách, ryby v rybnících, včely, vzácné hnízdící ptactvo a vůbec veškerou faunu žijící v tomto kraji, která se sama bránit neumí.“

K petici se v úterý vyjádřil i starosta Bochova Miroslav Egert: „Je mylná představa, že my techno akci povolujeme, ale není tomu tak. My pouze obdržíme ohlášení, ale nevyjadřujeme se k němu.“ Podle něj je to pouze věcí domluvy mezi pořadatelem akce a majitelem pozemku, samozřejmě při dodržení všech zákonných podmínek.