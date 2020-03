To jsou opatření, kterými se technické služby jednotlivých měst snaží zabránit šíření koronavirové nákazy mezi lidmi.

Z důvodu ochrany veřejného zdraví je do odvolání uzavřena správa hřbitova. V případě nutnosti, jako je vypravení pohřbu, lze uzavřít smlouvu na hrobové místo. Je nutné se však objednat předem na telefonu 359 808 498, nebo na mailu hrbitov@sotessokolov.cz. „Je uzavřena i pokladna firmy až do odvolání. Zavřené jsou i veřejné toalety. Sběrný dvůr bude do odvolání otevřen pouze v pracovním týdnu od 8 do 16:30. Pozastavena je i služba taxi odpad,“ potvrdil mluvčí sokolovské radnice Vladimír Meluzín.

V sousedním Chodově také uzavřeli veřejné záchody.

„Jejich provoz je v současné situaci velké hygienické riziko,“ potvrdil jednatel technických služeb Rudolf Pocklan.

Riziko možné nákazy se snaží snížit také v administrativní budově. Upřednostňují proto telefonický či elektronický styk s veřejností. Ostatní služby včetně sběrného dvora fungují normálně.