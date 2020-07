Lidé, kteří bydlí v ulici Na Výšině, si stěžovali na nadměrný hluk. Způsobovaly ho hořáky.

„V teplárně jsme nechali udělat dvoje nezávislé měření, jedno provedla hygienická stanice, jedno odborná firma. Hygienici zjistili, že místo povolených 35 decibelů vychází z komínů hluk o síle 40,3 decibelu,“ informoval na jednání zastupitelstva náměstek primátorky Tomáš Trtek (ANO). Odborná firma pak následně zjistila, co hluk způsobuje. „Je to kvůli plynovým hořákům, hluk prochází komíny. Tato firma zároveň navrhla na základě odborného posudku řešení. Do komínů se dají speciální filtry. To by se mělo realizovat během deseti až dvanácti týdnů,“ doplnil Trtek s tím, že první úpravy už se v teplárně udělaly, například byly seřízeny kotle.

Opoziční zastupitel Vlastimil Lepík (KOA) na tyto aktuální informace reagoval dotazem, kdo nutné úpravy zaplatí. „Hořáky jsou staré dva roky, a jejich výměna tak bude hrazena v rámci reklamací. Pokud bude potřeba uhradit náklady navíc, zaplatí je nájemce, firma Trade Group,“ dodal Trtek.