Odstávky tepla mohou pokračovat. Technici řeší záhadu mezi Vřesovou a Chodovem

Jakoby na území mezi Vřesovou a Chodovem měly vlivy záhadné síly. Už potřetí během dvou měsíců tam totiž popraskaly spáry teplovodu, který napájí teplem Karlovy Vary, Chodov i Novou Roli, a technici neví, co je příčinou. Naposledy se havárie odstraňovala v noci ze 7. na 8. února a nakonec trvala déle, než se předpokládalo. „Je to pro nás tak trochu záhada. Děje se to opakovaně a my nejsme schopni zjistit, proč se tak děje. A vždy se jedná o jedno a stejné místo,“ říká Roman Miarka, prokurista Karlovarské teplárenské.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/Martin Singr