Je sobota 5. listopadu krátce půl čtvrtou odpoledne, neprší sice, ale návštěvníci Botanické zahrady v Bečově nad Teplou, kteří sem přišli hlavně kvůli Lampionové slavnosti, jsou zachumláni do teplých bund. Teplota nepřekonala deset stupňů Celsia. To ale vůbec nevadí partě otužilců, kteří v dobré náladě a bez většího zdržování míří do vody v místním rybníku. "Teplota vody je sedm stupňů," zazní informace. Karlovarský spolek otužilců tak zahájil svou další sezónu.

Zdroj: Jana Kopecká

"Fungujeme jako spolek třetí rok. Máme asi dvacet oficiálních členů, ale skupina má dohromady kolem padesáti otužilců," říká Romana Večková, která sama s otužováním začala také před třemi roky. "Vůbec jsem se na to nepřipravovala, jak se všeobecně doporučuje. Dostala jsem se k tomu náhodou, když jsem v práci připravovala přednášku a byla jsem vyzvána, zda to také nezkusím. A tak jsem do toho šla. Bylo to v říjnu na karlovarské Jámě a teplota vody měla tehdy osm stupňů Celsia. Už napoprvé jsem se ponořila celá. Zda to byl pro mě šok? Ne, nebyl," prozradila na sebe s úsměvem s tím, že kupodivu po absolvování studené koupele nebývá člověku ani zima, ale je mu naopak příjemně.

Mezi otužilci, kteří v botanické zahradě bez ostychu před davy přihlížejících vlezli do studené vody, byla také teprve jedenáctiletá Vivien Schaumann. "Není mi zima. Otužuji se často. Ve vodě jsem téměř celý rok, ale léto je na koupání nejlepší," prohlásila Vivien. Její tatínek Michal řekl, že se příliš dlouho nerozmýšlí a do studené vody raději hned skočí. "Jsme hodně otužilá rodina, chodíváme i často do sauny. Tady v botanické zahradě se koupeme prakticky celý rok," poznamenal Michal Schaumann. Dodal, že i díky tomu v této náročné době rodina hodně ušetří. Zatímco on se sprchuje jen studenou vodou, jeho manželka a dcera Vivien vlažnou.

Podle nadšenců má právě otužování v této době velkou výhodu, protože člověk nespotřebuje tolik teplé vody a nebývá ani tak zimomřivý, o kladném vlivu na imunitu nemluvě. "Ano, i my zažíváme momenty, že se nám do vody prostě nechce. Pokud je nás více, pak ale většinou dobře funguje skupinová euforie. Kdy jsou nejhorší okamžiky? Když fouká a je takzvaně vlezlo a klesá pocitová teplota," doplnila Monika Sejka. K otužování karlovarským otužilcům stačí i obyčejný sud na zahradě nebo jen studená sprcha. Využívají k tomu ale i okolní rybníky a řeky. Někteří vlezou do studené vody jen dvakrát týdně, jsou ale i tací, kteří koupel absolvují čtyřikrát do týdne.