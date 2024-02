Mírné ochlazení by přijít mohlo až na přelomu týdne. Do té doby mohou teploty i v nejvyšších polohách šplhat až k 6 stupňům Celsia.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Lenka Klimentová

Jarní prázdniny pro letošní rok připadly na Karlovarský kraj v ideální roční dobu. Podobně jako vloni totiž na region přišla řada během první poloviny února, kdy by se mohly očekávat vhodné sněhové podmínky na horách. Jenomže počasí vypadá spíše jako v březnu a meteorologové příliš zatím velké ochlazení na příští týden nepředpokládají.

„Příští týden je z pohledu přesnější předpovědi ještě daleko. Ani počasí na nadcházející víkend nedokážeme adekvátně odhadnout, nicméně to vypadá, že by se to lámat mohlo a že by se mohlo ochladit,“ říká Marta Suchá z Českého hydrometeorologického ústavu v Plzni.

Nejzazší datum pro přesnější předpověď je tak pátek 9. února, kdy ovšem budou teploty opravdu vysoké. „Pro Karlovarsko očekáváme teploty, které by mohly dosáhnout až ke 12 stupňům Celsia. Také víkend se rýsuje ještě jako ten teplejší. Změna by mohla přijít lámáním týdnu,“ pokračuje plzeňská meteoroložka, podle níž budou vysoké teploty panovat i na horách. Dokonce i v těch nejvyšších polohách mají teploty dosahovat až 6 stupňů.

Přírodní sníh během posledních dnů na horách odtál, většina sjezdovek byla během víkendu v provozu jen díky umělému sněhu. Přísun sněhové nadílky se s ohledem na vysoké teploty nedá v nejbližších dnech očekávat, i když srážky budou. „Ty předpokládáme na středu a čtvrtek vydatnější právě na horách, na hřebenech pak mohou být i smíšené,“ upřesňuje Suchá.

Až do středečních večerních hodin bude hodně foukat. Silný vítr trápí region už od neděle. „Zasahovali jsme asi u deseti událostí, a to napříč celým Karlovarským krajem,“ uvádí mluvčí krajských hasičů Martin Kasal.

Podle meteoroložky Suché má vítr slábnout ve středu večer. Do té doby může v nárazech dosahovat rychlosti až 15 až 20 metrů za sekundu.