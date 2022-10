Přízemní mrazíky, které se v noci ze středy na čtvrtek 20. října objevily na Karlovarsku, byly tentokrát doprovázené větší vlhkostí. To zaskočilo ve čtvrtek ráno mnohé řidiče, kteří si ještě ve svých autech nestačili obnovit zimní výbavu, protože se na autech objevila první letošní námraza. A tak není divu, že se škrábalo tím, co bylo právě po ruce. Někdy stačí i karta do bankomatu a nebo pouzdro od CD. Jak ale potvrdila Jana Adamovská z Českého hydrometeorologického ústavu v Plzni, mrazíky by obyvatele Karlovarského kraje v nejbližších dnech potrápit neměly. S ohledem na to, že je konec října, má být poměrně velmi teplo.

"Na pátek hlásíme většinou zataženo, během dne místy déšť nebo přeháňky. Na sobotu je zatím předpověď nejistá a nedá se přesně určit, kolik srážek v Karlovarském kraji spadne. Teploty by měly být příjemné, nejnižší noční teploty by neměly klesnout pod 8 stupňů Celsia, nejvyšší denní se budou pohybovat mezi 14 až 18 stupni," informovala meteoroložka.

Neděle by měla být podle ní vydařenější, i když se ráno mohou objevit mlhy. Srážek už se tolik nepředpokládá, teploty by měly být podobné jako ty v sobotu. "Chladná rána, jako bylo to čtvrteční, by být v nejbližší době neměla. Teploty by příští týden mohly šplhat až k 18 stupňům a poměrně vysoké mají být i ty noční," dodala Adamovská. Na rozdíl od víkendu, kdy se mají v regionu objevit menší či vydatnější srážky, v první polovině příštího týdne by mohlo být i polojasno.