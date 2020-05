Město je oblíbené i u známých osobností. Ve spolupráci s mariánskolázeňským hotelem Krakonoš a jeho ředitelem Jiřím Richtrem přinášíme seriál, kdy osobnosti odpovídají na otázku: Co vy a Mariánské Lázně? Tentokrát si na lázeňské město vzpomene herečka Tereza Kostková.

„Mariánské Lázně jsem objevila před více než 20 lety. Osud mě jako začínající herečku zavál do chebského divadla, kde jsem začala poctivě a důsledně vdechovat vzduch profesionálního divadelního světa se vším, co k tomu patří. Tedy i výjezdy do okolních divadel. Mariánské Lázně patřily k pravidelným štacím se svým okouzlujícím divadlem a kolonádou. A neztratily se z mapy zájezdů, ani když jsem odešla do Prahy. Vzpomínám na Čokoládového hrdinu, kterého režíroval můj táta, přivezli jsme tam snad všechna přestavení z mého mnohaletého působení v Divadle pod Palmovkou a nezapomenu scénické čtení Malého prince. A teď s Divadlem v Rytířské tam jezdíme dále a stále je plno a stále vřelé přijetí a stále kvete kolonáda, kam se jdu před začátkem každého představení projít. Když jsem před dvěma lety s manželem a synem navštívila v kouzelných hvozdech nad Mariánkami ukrytý hotel Krakonoš, poznala jsem je do detailu všude tam, kam jsme se s divadlem předtím nedostali. Co mě dostává prostě pokaždé, jsou celé Lázně Mariánské. Jsou léčivé,“ říká herečka.