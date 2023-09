„Bylo pondělí 21. srpna asi druhá hodina odpoledne, když se na mě obrátili majitelé dvanáctiletého teriéra, který utrpěl opravdu velmi, velmi ošklivé zranění. V Kolové na něj totiž vyběhli dva psi typu bull, kteří utekli ze špatně zabezpečené zahrady. Polomrtvý byl prvotně ošetřen v jedné karlovarské veterinární ordinaci. Potřeboval ale další operaci v Praze. Pokousání bylo neskutečně vážné, psi totiž v podstatě ukousli tomuto teriérovi půlku hlavy,“ vypráví Petr Prokeš.

Vážně pokousaný teriér.Zdroj: Foto Záchranná a odchytová služba pro zvířata

Hrálo se o čas. Pes v byl v narkóze, na kyslíku a kapačkách, a potřeboval se rychle dostat přes ucpané město. „Požádal jsem proto o pomoc operační středisko policie, zda by nám policisté pomohli zajistit průjezd přes město. Vyšli nám neuvěřitelně vstříc. A tak jsme po jejich asistenci mohli vyjet bez problémů z města směr Praha. Na pražské klinice už na psího pacienta čekal personál, zvíře bylo okamžitě operováno. Přežít takto závažné zranění už chce opravdu hodně tuhý kořínek. Na klinice v Praze bylo jednoznačně konstatováno, že prvotní ošetření pejskovi zachránilo život. Musím říct, že i pro nás to byl na psychiku velice náročný výjezd a jsme tak trochu i hrdí na to, že v těch nejhorších chvílích můžeme být ku pomoci,“ pokračuje Petr Prokeš, který se transportu osobně účastnil.

Více podrobností k příběhu říci nemůže, protože si to majitelé teriéra nepřejí. „Mohu jen prozradit, že pejsek je živý. Jaká je jeho prognóza, je otázkou,“ dodává Petr Prokeš s tím, že to bylo podruhé, co požádal za deset let svého fungování v záchranné stanici policii o pomoc při průjezdu městem.

„V pondělí 21. srpna krátce před čtrnáctou hodinou oznámil na linku 158 zaměstnanec Záchytné a odchytové stanice pro zvířata v Karlových Varech, že žádá o pomoc s průjezdem městem Karlovy Vary, jelikož ve vozidle převážel těžce zraněného psa, který musel být akutně převezen na kliniku do Prahy. Policisté se s oznamovatelem okamžitě spojili a následně mu pomohli s bezpečným průjezdem města,“ uzavřel mluvčí policie Jan Bílek.