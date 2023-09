Velké množství poškozených zámků může za to, že zákazníkům řetězce Tesco v Karlových Varech zůstávají mince v nákupních vozících. Také se vám to stalo? Pokud ne, určitě jste třeba ale zaregistrovali zákazníka, který se snaží minci z vozíku dostat.

Vozíky bývají před Tesco poškozené. Zákazníci z nich mince zpět nedostanou | Video: Kopecká Jana

„Už mi došla trpělivost. Je to opakované. Strčím nyní už raději minci v menší hodnotě, takže ne desetikorunu ale pětikorunu, do vozíku, a když skončím s nákupem a zapojuji vozík do dalšího, kování je ohnuté, takže peníze nevyjedou. Zkouším další a další vozíky, u všech je to stejné. Nebaví mě běhat po parkovišti a hledat mezi přístřešky, kde jsou vozíky zaparkované, nějaký, který není poškozený,“ obrátila se na redakci Deníku Karlovaračka Jaroslava Soukupová.

Redaktoři Deníku tedy vyrazili na parkoviště před Tesco a zjistili, že v každém přístřešku pro vozíky je jeden, kde zůstala mince uvězněna. Mnoho vozíků mělo zámky zohýbané. Pro objektivitu navštívili redaktoři například i parkoviště před karlovarskou Varyádou. Tam takové problémy nezaregistrovali, protože vozíky mají zcela jiné zámky, obsahují více plastu. „Vozíky jsou poškozené. Zámky schválně ohýbá jistá skupina občanů,“ vysvětloval redaktorům před Tesco podnikatel, který má před sousedním OBI stánek s občerstvením, a starost o nákupní vozíky si vzal tak trochu na sebe.

Zdroj: Kopecká Jana

„To je pro mě novinka. Žádnou stížnost, která by se týkala vozíků, jsem neřešila. Dám ale vědět obchodu, aby se na to podívali,“ reagovala manažerka Tesco Blanka Valentová.