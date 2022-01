Oslovení ředitelé základních škol testování vítají. Například podle Jany Krausové, ředitelky Základní školy Truhlářská ve Staré Roli, je to určitě správná věc. Je totiž bezpochyby, že k podzimní vlně epidemie přispěly nakažené děti ze škol a školek. "Během pondělního testování jsme měli jen jednoho pozitivně testovaného žáka, a to na druhém stupni. Jsem určitě pro testování dětí. Je to dobrý nástroj, jak můžeme epidemii zpomalit. Děti to zvládají a je to to nejmenší, co pro změnu této situace můžeme udělat," konstatovala Krausová s tím, že s tím nemá problém už ani jeden rodič. Testují se všichni, tedy i ti, co jsou po očkování nebo covid během poslední doby prodělali.

Na Základní škole Krušnohorská na Růžovém Vrchu byly všechny děti negativní. "Uvidíme, co přinese čtvrtek," poznamenal ředitel školy Josef Šrámek. I on je pro testování žáků. "Není to nic proti ničemu. Jestli se z toho máme někdy vyhrabat, tak toto je jediná šance," doplnil.

První testování po vánočních svátcích neodhalilo nikoho pozitivního ani na karlovarské speciální škole. "Zatím nic, naštěstí. Je ale možné, že se pozitivní teprve objeví," komentovala situaci ředitelka Martina Kheilová. Právě tato škola si během podzimu s covidem hodně zkusila, kdy mnoho pozitivních nebylo jen mezi žáky, ale i zaměstnanci, a celá škola ve Svahové ulici tak nakonec skončila v karanténě.

Klid je také v Jáchymově. "My se tady v horách zatím stále držíme. Pondělní testování dopadlo na výbornou, nikoho pozitivního jsme neměli," uvedla ředitelka jáchymovské školy Drahuše Nováková. Jak dodala, tato vlna se Jáchymovu nějak vyhýbá, protože od začátku školního roku testy odhalily jen jednoho covidního žáka. Od začátku školního roku se podle ní covidem - 19 nakazilo jen šest dětí z této školy.