Testy namátkově kontrolují policisté i hygienici. Doby ještě přitom velmi nedávné, kdy se na covid-19 mohli lidé nechat otestovat jen v nemocnicích či u vybraných praktických lékařů, jsou už pryč. Jen v Karlových Varech se proto objevilo hned několik nových testovacích stanů, kam si lidé v podstatě kdykoliv mohou zajít pro potřebný dokument. Aktuální síť těchto testovacích center však doposud neuvádí ani portál ministerstva zdravotnictví. Ten zatím na území Karlovarského kraje eviduje jen 14 takových míst - především oficiální laboratoře a nemocnice.

Jednoduchý testovací stan stojí už několik dní ale například na parkovišti u Městské tržnice či před obchodním domem Varyáda nebo u Richmondu. Ten u Tržnice je v provozu každý den od 9 do 18 hodin. Člověk si sem může dojít i během víkendu. A právě i během volných dnů tam bývá poměrně rušno. Třeba i minulou sobotu kolem poledne, kdy se tam vytvořila skupinka asi deseti lidí. "Přišli jsme si celá rodina udělat test, protože bychom po delší době chtěli společně zajít na oběd na zahrádku. Chci trochu odlehčit ženě, když teď permanentně vařila pro naše děti," svěřil se Karlovarák, který se představil jako Jarda. "Je to blbá doba. Ale tohle mi přijde celkem super. Nemusíte se nikde složitě objednávat. Prostě si sem odskočíte a oni vám během chvilky vystaví zdarma potvrzení, že jste negativní. Jsme Varáci, o tomto místu jsem se doslechl od známých, takže jsme nemuseli ani nikam složitě jezdit."

Na antigenní testy, které se v těchto odběrových místech dělají, má každý občan nárok zdarma jednou za tři dny. "Školáci se testovat nemusí. Ty systém eviduje díky testování ve školách, další by nám už pojišťovna neproplatila," vysvětlovala administrativní pracovnice centra, které u Tržnice provozuje Aqaufórum Františkovy Lázně.

Zájemci mají dvě možnosti - buď se zaregistrují pomoci takzvaného QR kódu v mobilu, čímž zůstávají v systému a nemusí už pro další testování vyplňovat žádné informace. Druhou variantou je pak klasický písemný formulář. To vše odevzdají administrativní pracovnici na místě a pak už vyčkají na testování. Výsledek se dozví během několika minut, záleží na aktuálním počtu čekajících.

"Zájem je opravdu velký. Věková struktura je přitom různá, chodí jak starší, tak mladší. Jedni potřebují testy, aby si mohli dojít ke kadeřníkovi nebo na pedikúru, druzí chtějí do restaurace. A rozhodně bych to nepodceňovala. Co jsem slyšela, tak policisté kontrolují restaurace i během víkendu," poznamenala sestřička, která ve stanu provádí odběry.

Zatímco policisté kontrolují návštěvníky všechny dny v týdnu, hygienici na to mají jen pracovní dny. "Zahájili jsme kontroly na dodržování mimořádných opatření na znovuotevřených zahrádkách restaurací. Žádné větší problémy jsme ale nezaznamenali. Při kontrolách nebyly zjištěny nedostatky, které by vedly k uložení sankcí nebo jiných opatření," konstatovala mluvčí Krajské hygienické stanice Karlovarského kraje Michaela Zajíčková, která předpokládá, že tyto kontroly budou prováděny až do konce června.