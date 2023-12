Před pár dny se řemeslníci pustili do úprav již nevyužívaných šaten. „V rámci technického zázemí připravujeme prostory, kam se podle plánu přesune casino z hotelového lobby - od recepce. Jde o investici v řádu pár milionů korun, která by měla být dokončena před začátkem 58. ročníku mezinárodního festivalu. Jedná se především o modernizaci a změnu tras páteřních rozvodů topení, stavební oddělení prostor a posílení požární bezpečnosti suterénu i díky vybudování nové únikové cesty. Práce se musí operativně přizpůsobovat běžnému provozu hotelu a probíhajícím akcím,“ pokračuje ředitel známého karlovarského hotelu, jenž dále vysvětluje, že nové prostory casina, které jsou naproti vstupu do vinárny, budou prostornější a lépe uzpůsobeny danému účelu. „Pro hotel se navíc uvolní atraktivní prostory v lobby, které budou opět sloužit pro kavárnu, školení, konference, akce, a to nejen festivalové. Na představení detailů interiéru bude ještě třeba si chvíli počkat.

Po velmi rušných a náročných čtyřech letech rozsáhlé rekonstrukce se chce nyní vedení Thermalu soustředit na vnitřní interiéry včetně již zmiňované vstupní haly. „Mezi naše priority patří prostory recepce, lobby baru nebo úpravy konferenčních sálů. V plánu máme také rozšíření datové infrastruktury či investice do technologií pro využívání odpadního tepla. Před sebou máme opravy některých konstrukčních vad a také nám zbývá dokončit výměna stoupaček,“ nastiňuje plány příští rok ředitel Novák.

Karlovaráky hodně zajímá, co bude se stále zanedbaným prostranstvím před samotným hotelem, který je využíván na řadu kulturních a společenských akcí včetně filmového festivalu. „V tomto případě jsme na začátku. Připravujeme zadání pro projektanty, architekty a zvažujeme několik možností postupu včetně možného vypsání architektonické soutěže na řešení tohoto unikátního prostoru v centru lázeňského města. Už jsme se v těchto plánech posunuli, a proto počítám, že první práce by tam mohly začít už v roce 2025, a to i ve spolupráci s městem Karlovy Vary a Kanceláří architektury města,“ říká.

Thermal se prvním návštěvníkům otevřel v roce 1977. Současná rekonstrukce rozdělená do mnoha etap je první takto rozsáhlou v jeho historii. „Rozsah prací, které zde byly od roku 2019 provedeny, je opravdu obrovský. Největší díl směřoval na snížení energetické náročnosti budovy, v rámci toho se opravily a zaizolovaly všechny střechy a terasy, vyměnili jsme okna a skleněné stěny, fasádu jsme vyčistili a kovovou konstrukci znovu natřeli. Na hotelové věži jsme opravili všechny balkóny a římsy. Vybudovali jsme nové technologie chlazení i topení, zmodernizovali vzduchotechnické jednotky pro celou budovu včetně filmových sálů. Modernizací prošly samozřejmě i pokoje, a to polovina z nich z gruntu, všechny jsou vybaveny novou klimatizací. Bylo toho ale mnohem více, co jsme za čtyři roky stihli,“ uzavírá ředitel hotelu Thermal.