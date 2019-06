Karlovy Vary – Zatímco podle Jiřího Bartošky je filmový festival v dobré finanční kondici, letošní rozpočet přehlídky se pohybuje kolem 150 milionů, o Thermalu, srdci a mozku filmové přehlídky, se to v žádném případě tvrdit nedá.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/Archiv

Rekonstrukce hotelu se rok od roku odkládá. Jiří Bartoška, který stojí v čele mezinárodního filmového festivalu (MFF) 26 let, si povzdechl, že už tři roky čeká na podrobnější informace o tom, kdy chce Ministerstvo financí opravu zahájit a kdy ji dokončit. Na funkčním a zmodernizovaném hotelu Thermal jsou totiž organizátoři MFF bytostně závislí a oddalování rekonstrukce by mohlo příští ročníky filmové přehlídky výrazně zkomplikovat. Proto chce Jiří Bartoška využít přítomnost ministryně Aleny Schillerové (ANO) na letošním festivalu k rozhovoru o budoucnosti hotelu a dohodnout se na konkrétních krocích, jak s Thermalem dál. „Ona je nyní jako ministryně financí, pod něž hotel spadá, vlastně majitelkou hotelu,“ uvedl s nadsázkou Bartoška. Na dotaz Deníku už před časem Ministerstvo financí uvedlo, že nyní se opravuje střecha kongresové části hotelu, která je v havarijním stavu, a na opravu celého objektu je zpracovávána projektová dokumentace. „Oprava a rekonstrukce hotelu Thermal je rozdělena do několika funkčních etap, a to s ohledem na jejich příslušný charakter a také z pohledu jejich postupného provádění, tak aby byl zachován pokud možno nepřerušený provoz hotelu a dále nebylo narušeno každoroční pořádání Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech,“ upřesnila mluvčí ministerstva Šárka Šmolíková. Oprava hotelu bude stát přibližně 580 milionů korun a podle ministerstva by měla být dokončena zhruba do poloviny roku 2021. „Průběh rekonstrukce závisí mimo jiné na postupu jednotlivých výběrových řízení, neboť společnost musí postupovat v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek,“ zdůraznila mluvčí. Lidé v Karlových Varech zase chtějí vědět, co bude s vypuštěným bazénem nad hotelem, který už podruhé vyhodnotili jako největší problém města. Podle mluvčí se nyní jedná s potenciálním nájemcem areálu bazénu. Navrženou rekonstrukci a především pronájem bazénu ale kritizují vnoučata architektky Machoninové, která Thermal navrhla. Podle nich jde o nenávratnou likvidaci padesátimetrového bazénu.