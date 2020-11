Tak trochu jako pěst na oko vnímají někteří Karlovaráci počin vedení Thermalu, které nechalo v této době postavit na své prostranství ruské kolo. Má být součástí vánočních trhů a Thermal si na to najal podle slov svého ředitele Vladimíra Nováka soukromého provozovatele, který má zajistit i případné trhy.

Kolo stojí před Thermalem od středy a okamžitě se stalo terčem poznámek Karlovaráků na facebooku. Někteří kolo přirovnávají vzhledem k aktuální kritické situaci k ukrajinskému městu Pripjať, které je od černobylské tragédie zcela vylidněno a symbolem jeho opuštěnosti se stalo právě tamní ruské kolo. „S tím počtem lidí, co projdou městem, mi to hodně připomnělo tuhle fotku z ukrajinského města Pripjať. I ten bazén mají v podobném stavu,“ píše jeden z Karlovaráků. „Třeba na tu zkázu nakonec nalákáme turisty jako v Černobylu,“ komentuje Karlovaračka. „Když postavíš rozhlednu ve sklepě, aby bylo líp vidět na Thermal v rekonstrukci, jeho zdevastovaný bazén, budovu demolovaného gestapa a protější stavbu v Zahradní ulici, a prodáš to jako vánoční výzdobu. Hezké Vánoce,“ reaguje další Karlovarák.

Ředitel Novák vysvětluje, že hotel se snaží snížit ekonomické ztráty a toto bylo jednou z ekonomických příležitostí. „Prostranství před Thermalem jsme pronajali soukromému subjektu, který má pro nás zajistit vánoční trhy, a ruské kolo je jejich součástí,“ konstatuje Novák.

Kdo má trhy na starosti i kolik za to hotel utrží, však ředitel nechtěl sdělit. „Město zřejmě trhy pořádat kvůli pandemii nebude a prostranství před hotelem nebude obsazené. Uvidíme, jak se bude situace s koronavirem vyvíjet. Pokud trhy nebudou možné, věřím, že alespoň kolo se rozjede,“ poznamenává ředitel.

Podle něho nejde o žádný kolos, ale o decentní atrakci, která Karlovarákům alespoň trochu zpestří advent. „Je z něho vidět až na kolonádu a nás to nic nestálo,“ pokračuje ředitel Novák. Pokud vláda nakonec dovolí otevření vánočních stánků, ty před Thermalem budou shromážděny kolem stromečku a podle Nováka by měly mít jednotný ráz s adekvátním sortimentem.