Karlovy Vary – Pokud by se stát nerozhodl pro opravu karlovarského hotelu Thermal, příští rok by jeho stav pravděpodobně ohrozil i konání mezinárodního filmového festivalu.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Redakce

„Problém Thermalu chceme vyřešit jednou provždy, aby festival nebyl ohrožen. S výjimkou bazénu jej nehodláme ani prodat, ani pronajmout,“ prohlásila ministryně financí Alena Schillerová (ANO). Oprava bude stát téměř 600 milionů korun a skončit by měla do dvou let, tedy v červnu v roce 2021. Architektonická hodnota Thermalu bude zachována. „Budeme klást maximální důraz na obnovu původních interiérů, což se týká i původních barev a odstínů. Nelze vést nekonečné debaty, ale začít na rekonstrukci pracovat,“ dodala ministryně. Rekonstrukci provede firma Energy Benefit Centre (EBC), která zakázku vyhrála ve výběrovém řízení. Změnit se má skoro vše. Zastaralá klimatizace, topení, budovu čeká výměna oken i zateplení. Rekonstruovat se budou pokoje, prvních pět vzorových ve 14. patře už je dokončeno. Opravu podstoupí chodby, bazén, přibude restaurace, novou podobu dostane kongresová a administrativní část, lobby bar i recepce. Už dříve byla opravena střecha Thermalu a balneoprovoz, jejž částečně zničil oheň.