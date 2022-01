Ředitel hotelu Vladimír Novák to ale rezolutně odmítá. Podle něho je třeba dodělat sauny, odstranit vady z přejímky bazénu a problémy, které vyvstaly ze zkušeností s jeho provozem. „Saunové centrum i bazén bychom rádi otevřeli v průběhu března, po provedení kolaudace druhé etapy. To už by mělo být v provozu také gastrocentrum, snack bar, šatny a další veškeré služby. Doufám, že generální dodavatel a stavebníci práce v tomto limitu dokončí a dodrží avizované termíny,“ uvedl ředitel Dvořák. Podle něho je výhodou, že je možné k odstávce bazénu a dokončení prací na saunovém centru využít období mimo sezonu, kdy je v hotelu menší počet hostů. Na rozdíl od venkovního bazénu totiž Thermal funguje bez omezení i nadále.

Bojovníkovi na Ukrajině soud výrazně snížil trest, místo 20 let si odsedí šest

Náročná rekonstrukce téměř za miliardu korun začala v tomto státním hotelu přibližně před půldruhým rokem. Po nějaký čas byl zcela uzavřen, částečně otevřel až vloni při zahájení filmového festivalu. Rekonstrukce ale zdaleka nekončí.

„Bylo a je to náročné období, a o to víc nás mrzí fámy, které se kolem uzavření venkovního bazénu nyní znovu vyrojily. Voda se z bazénu neztrácí ani neuniká, to musím dementovat, stejně jako informace, že vřídelní voda ucpává potrubí, kterým se bazén napouští. To pravda není. Že je vřídelní voda agresivní, s tím se při volbě bazénové technologie počítalo,“ vysvětlil ředitel Novák.

Nahrávka se slovy kretén, kráva či kozatá vlasatá byla jen rozbuškou

Rekonstrukce hotelu Thermal ale zprovozněním saunového centra a znovuotevřením venkovního bazénu v březnu zdaleka nekončí. „Hotelovou věž už máme téměř dokončenou, zbývají nám dvě poslední horní patra. Ty jsou ale určeny pro ambulance a technické zázemí, takže to provoz hotelu vůbec nenaruší. Kongresový sál už je dokončený a úpravou nyní prochází vnitřní pasáž hotelu,“ doplnil ředitel Novák.

Současné nelehké období v lázeňství a turistickém ruchu se Thermal snaží zvládnout všemi silami. „Není to lehké, jsme rádi za každého hosta. Participujeme i na lázeňských woucherech, což pro návštěvníka znamená bonus dvou tisíc korun při šestidenním pobytu. A máme co nabídnout. Vnitřní bazén, saunu, v provozu je wirpool, zkrátka kdo si chce odpočinout a využít klidu lázeňského města právě teď, tak to je ten správný čas,“ uvedl ředitel Novák. Lákadlem k odpočinku v karlovarských lázních je podle něj i blízkost Krušných hor, což je přitažlivé především pro lyžaře. „Tady je zájem o pobyty vyšší. S primátorkou Andreou Pfeffer Ferklovou zvažujeme zavedení skibusu, který by z lázeňských hotelů svážel hosty, kteří chtějí využít blízké skiareály v Krušných horách a aktivně prožitém dni večer relaxovat v hotelu,“ nastínil jeden z plánů ředitel.