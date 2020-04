Největší problém porcelánky je nyní zpomalená distribuční síť v EU.

V porcelánce Thun nemuseli naštěstí nikoho propustit ani omezovat provoz. I zde pochopitelně dodržují přísná opatření. | Foto: Thun

Největšímu českému výrobci porcelánu, regionální firmě Thun 1794, se daří zvládat koronavirovou krizi bez toho, aniž by musela na rozdíl od jiných podniků omezit provoz, poslat zaměstnance na nucenou dovolenou, či dokonce některé z nich propustit. Ti tak mají jistotu, že o své výplaty nepřijdou. A to i přesto, že také Thun se musí potýkat s poklesem poptávky především u zahraničních partnerů. „Pochopitelně i my pociťujeme, že je ochromený trh v celém světě, pro nás je nejdůležitější ten v Evropské unii, na dodavatelích z EU jsme závislí,“ říká generální ředitel Thunu Vlastimil Argman.