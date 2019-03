Tibetskou vlajku vyvěšují města, obce, organizace, ale i občané vždy 10. března, tedy v den výročí povstání Tibeťanů proti čínské okupaci Tibetu. Letos od události uplynulo 60 let. Oproti loňsku zavlaje tibetská vlajka například v Chebu, Lubech, Jenišově nebo třeba v Mariánských Lázních. Oficiálně se připojí také Karlovy Vary. „Karlovy Vary patřily k těm městům, která se k evropskému hnutí Vlajka pro Tibet připojila už v devadesátých letech. Někteří pamětníci uvádějí, že už v roce 1994, doloženo je, že vlajka byla vyvěšena v letech 1998, 2000 a od roku 2002 až do roku 2015 každoročně,“ potvrdil mluvčí magistrátu Jan Kopál. „V roce 2016 se rada města těsně rozhodla vlajku nevyvěšovat, primátor a náměstek pro kulturu a školství se tehdy rozhodli vyvěsit vlajku alespoň za sebe, z oken svých pracoven. V následujících letech byla vyvěšena vždy na západním stožáru před budovou magistrátu. Tak tomu bude i letos,“ podotkl.

K akci Vlajka pro Tibet se pravidelně již několik let připojuje i Horní Slavkov. O tom, že tibetská vlajka zavlaje i na hornoslavkovském úřadě, rozhodují vždy radní naprosto jednomyslně a bez váhání. „Důvod, který nás vede k jednomyslnému připojení se, je základní ochrana lidských práv a svobod. Všichni se chceme alespoň takto připojit k tomu, že je potřeba upozornit na to, že není vždy a všude na světě zacházeno s lidmi tak, jak by mělo být,“ vysvětlil starosta Alexandr Terek. Jak poznamenal, setkal se za tu dobu pouze s jednou odmítavou reakcí jednoho ze slavkovských občanů. Ten zatelefonoval přímo starostovi, že jako občan nesouhlasí s podporou akce, a vysvětlil také proč. Jeho hlavním důvodem byly historické souvislosti. „Vysvětlil jsem mu, že pro radu města je při rozhodování zásadní to, co se děje teď, kdy se v Tibetu základní lidská práva prokazatelně a nepochybně potlačují,“ uvedl starosta.

Také nad ostrovskou radnicí tibetská vlajka zavlaje. „Připojíme se ke spoustě obcí a měst České republiky, a připojíme se tak ke každoroční mezinárodní kampani k výročí Tibetského národního povstání, jehož cílem je poukázat na porušování lidských práv v Tibetu,“ uvedl Jan Bureš (ODS), starosta Ostrova.

Už 15 let se k iniciativě připojují také Františkovy Lázně. „Můžeme tak alespoň symbolicky podpořit obyvatele Tibetu a dát najevo, že sledujeme tamní situaci a není nám lhostejná,“ řekl starosta Jan Kuchař.

Tibetská vlajka bude vlát také na některých krajských úřadech, ten karlovarský to ale nebude.

„Krajský úřad Karlovarského kraje nebude na svých budovách vyvěšovat tibetskou vlajku, tato věc je spojena s kompetencemi v oblasti zahraniční politiky státu,“ uvedla Jana Pavlíková, mluvčí krajského úřadu.

Karlovarský kraj: Která města se letos k iniciativě připojila?

Karlovy Vary, Aš, Cheb, Kraslice, Mariánské Lázně, Ostrov, Sokolov, Horní Slavkov, Loket, Nejdek, Bečov nad Teplou, Františkovy Lázně, Habartov, Hroznětín, Jáchymov, Krásno, Luby, Nové Sedlo, Plesná, Abertamy, Jenišov, Jindřichovice, Josefov, Kolová, Pernink, Podhradí, Štědrá, Stráž nad Ohří, Stříbrná, Velká Hleďsebe, Zádub-Závišín.

