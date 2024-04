Tiché přitom schází do odchodu do důchodu jen velmi krátká doba. Ve stejné situaci se ocitl také ředitel školy ve Šmeralově ulici Břetislav Svoboda nebo ředitelka školy Dukelských hrdinů Eva Doušová, kterým na rozdíl od Tiché ale město jejich působení ve vedení zařízení prodloužilo právě s ohledem na to, že budou brzy odcházet do důchodu.

„My jsme paní ředitelce funkci neprodloužili. V rámci výběrových řízení na ředitele školy vycházíme například i z kontrol České školní inspekce. A co se týče této školky máme dokumenty, které mají připomínky k provozu,“ vysvětloval náměstek primátorky Martin Dušek (ANO), který má městské školství ve své gesci. „Následně jsme se od paní ředitelky Tiché dozvěděli, že už se nebude ucházet o další funkční období a že se neúčastní výběrového řízení,“ pokračoval náměstek Dušek.

Radnice musí ředitele po šestiletém období ze zákona totiž odvolat. To ovšem neznamená, že už by se znovu nemohli ujmout vedení školy, své další působení musí obhájit právě ve výběrovém řízení.

Na jednání se končící ředitelky zastala opoziční zastupitelka Michaela Tůmová (KOA). „Já jsem žádné připomínky od České školní inspekce na ni nezaregistrovala. Myslím si, že to s ní není právě důstojné rozloučení, byla tu mnoho let,“ reagovala zastupitelka. „Byly tu probírány nedostatky, byly zde soudní spory se zaměstnanci a indicie, které nás vedly k tomu, že jsme ji funkční období neprodloužili,“ vysvětlil náměstek.

Je to ale opačný postoj vedení města oproti například roku 2019, který k Tiché nyní zaujal. V té době totiž skutečně čelila daná školka pod vedením Tiché soudnímu sporu, a to kvůli údajné rasové diskriminaci romské uklízečky. Okresní soud v Karlových Varech tehdy nedal jejímu advokátovi Ronaldu Němcovi za pravdu a postavil se na stranu školky. Nicméně během této kauzy vyplynulo nejen najevo, že školní inspekce zjistila pochybení ohledně špatně stanovených platových tříd, u soudu svědkyně, zaměstnankyně školky, mluvily dokonce o šikaně a zastrašování ze strany ředitelky. V té době se ale magistrát Tiché zastal a informace, které vyplynuly během procesu, neřešil. Aktuální reakci ředitelky redakce nezjistila, Deníku nebrala telefon.