Cheb – O posledním prázdninovém víkendu opět hostí město Cheb Valdštejnské slavnosti.

Valdštejnské slavnosti v Chebu 2015. | Foto: Deník/Jana Bežáková

Muzeum Cheb při této příležitosti nabízí vstup do expozice muzea v sobotu 31. srpna a v neděli 1. září zdarma. Týká se to účastníků slavností v dobovém oděvu a dětí do 15 let – těm jako útěcha nad koncem prázdnin. Mohou tak zdarma přijít nasát historickou atmosféru třicetileté války ve starobylých prostorách muzea a dozvědět se víceo osobnosti Albrechta z Valdštejna.