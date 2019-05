Karlovy Vary - V Karlovarském městském divadle je připraveno představení na motivy pohádky bratří Grimmů.

Uvidíte pohádkový muzikál o rozmazleném kocourovi Mikym, který si bez dovolení půjčí opravdové zlaté mušketýrské boty, které mu díky kouzlu nejdou sundat. A tak se musí vydat do světa dělat dobré skutky. Cestou se potká s odvážným rytířem Artušem a krásnou čarodějkou Amandou a společně vysvobodí krásnou princeznu Belu ze zakletí zlého kouzelníka Merlina. Mikymu se princezna Bela moc líbí a chtěl by ji sám. Ale slib je slib. A tak svědomitě plní všechny úkoly, aby se nakonec ukázalo, že to všechno nebyla jen a jen šťastná náhoda.