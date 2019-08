Karlovy Vary - Předposlední dostihové odpoledne letošní sezóny na karlovarském HIPODROMU HOLOUBEK proběhne ve znamení plnokrevného dorostu.

Ilustrační foto. | Foto: Marcela Klingorová

Hlavním bodem programu tvořeného sedmi rovinovými dostihy bude jubilejní 40. Cena MASISE – POHÁR STATKU BLATA ČESKÝ RÁJ. Počátky tohoto důležitého srovnávacího testu dvouletých plnokrevníků spadají do 80. let minulého století. Na trať jedničkové zkoušky dlouhé 1.200m se vydá osm aktérů. Premiantka Simsonovy ceny Barthesa (ž.T.Lukášek) má ze všech startujících nejen největší zkušenosti, ale také vynikající výsledky. Oba své dosavadní starty ve třetí a druhé kategorii vyhrála. Výborné výkony předvedla ve dvou dosavadních startech Miluška Ex Meggle (M.Hrouda). První životní start proměnila ve vítězství a v Simsonově ceně doběhla druhá za již uváděnou Barthesou. Plná šance se díky vítěznému debutu a 4. místu v testu II. kategorie otevírá hnědce Achird (ž.J.Verner). O pozornost si říká Ambra (ž.J.Chaloupka), která si životní premiéru odbyla 3. místem a poslední start na lysolabském závodišti proměnila ve vítězný. Pokud by se jí podobně dařilo i v neděli, udělala by z Jiřího Chaloupky nového rekordmana v počtu vítězných skalpů v Ceně Masise. K adeptům na přední umístění patří také Shenah (ž.M.Havelková), nebo Maverana (ž.J.Rája). Druhá jmenovaná si navíc vyzkoušela zdejší dráhu před měsícem, kdy doběhla v dostihu třetí kategorie na 4. místě. V případě nárůstu formy po neúspěšném červencovém debutu bude zajímavé sledovat výkon Torrera (ž.M.Laube). Dodatečně dohlášený Marios (ž.D.Liška) nastupuje k dostihovému křtu. Sázejícím může ale i tak připravit překvapení. 2. CENA SPOL. LOKOTRANS (II.kat., 2.400m), druhý vrchol ryze rovinového mítinku, nabídne porovnání výkonnosti tříletého ročníku se staršími. Klasický ročník bude reprezentovat v nižší kategorii dvakrát vítězný Svenson (M.Hrouda) a účastník Českého derby Dalandi (ž.M.Havelková). K nejzkušenějším koním s nejvyššími ambicemi patří předloňský vítěz Ceny prezidenta a Velké ceny českého turfu Eskerkhan (ž.M.Laube) i loňská vítězka Karlovarské dvojnásobné míle a letošní vítězka z Varšavy Raviella (ž.D.Liška). Zájemci budou mít opět možnost zakoupit jedinečnou limitovanou publikaci ke 120. výročí zahájení provozu karlovarského závodiště.