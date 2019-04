Ostrov – Na cestopisné přednášce spisovatelky, cestovatelky a průvodkyně Magdalény Radostové se dozvíte mnoho informací o Vietnamu, které budou spojené s promítáním.

Ilustrační foto. | Foto: ČTK/ZUMA

A proč právě Vietnam? Magdaléna tuto zemi navštívila již mnohokrát. Vyzkoušela různé druhy dopravy, různá ubytování a okusila spoustu místních specialit. Má tam hodně přátel a ráda se tam vrací. Také se pokouší proniknout do tajů vietnamského jazyka, i když je to náročné. Na přednášce, která se koná 29. dubna od 17 hodin v ostrovské městské knihovně, vám prozradí, proč právě Vietnam by měl být tím místem, kam se vydat a proč je teď ten nejvhodnější čas jej objevit.