Karlovy Vary - Scenáristka, spisovatelka a moderátorka Halina Pawlowská zavítá se svou talk show i za vámi.

Halina Pawlowská | Foto: Deník / Strnad Radek

Vydala již desítky knih a má za sebou také neméně úspěšnou kariéru moderátorky. Její talk show Banánové rybičky patřila ve své době k nejsledovanějším a Česká televize ji reprízuje dosud. Nyní slaví úspěchy s novým pořadem Chuť do života, opět nazvaným podle její nejnovější knížky. Co o ní autorka prozrazuje? To se dozvíte, jen když přijdete 24. dubna od 19:30 do Karlovarského městského divadla. Do své talk show přidá Halina i něco navíc a rýpne si třeba do pitomců kolem nás. Šanci rýpnout si dostanou i diváci se svými dotazy.