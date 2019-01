Západní Čechy - K dovolání rychlé pomoci slouží linky tísňového volání. Převážná většina lidí tato čísla vytočí, pokud je ohrožen život či majetek jejich nebo jim blízkých.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Petr Kozohorský

Na známé tísňové linky lze telefonovat zdarma. To je zřejmě i jedna z příčin, proč volají lidé ze zcela jiných důvodů. „Tísňová linky 112 a 150, které obsluhuje Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje denně přijme v průměru 700 až 800 volání. V šedesáti procentech se jedná o zlomyslné volání,“ uvedla tisková mluvčí hasičů Alena Marešová. „Nejčastěji je to mezi 13. až 17. hodinou, špička je pak v době od 14 do 15 hodin. V této době telefonují většinou školáci.“

„Obecně lze říci, že linku 158 nejčastěji zneužívají takzvaní notoričtí stěžovatelé, ale také psychicky nemocní lidé. Co se týká podnapilých osob, ty volají zpravidla ve večerních hodinách,“ uvedla tachovská policejní mluvčí Dagmar Jiroušková.

„Nejčastější zneužívání linky zaznamenáváme o víkendech, kdy volávají podnapilí lidé. Stává se to i několikrát v průběhu především noční služby,“ řekl tachovský městský policista Milan Kašpar.

Zlomyslné volání je nebezpečné především proto, že volající mohou blokovat linku ve chvíli, kdy se někdo potřebuje skutečně pomoc. K falešné události může vyjet auto se záchranáři, policisty, hasiči v době, kdy je ho na jiném místě opravdu zapotřebí. Lidé, kteří zneužívají linek tísňového volání tak ohrožují životy a majetek lidí v nouzi.

Všichni oslovení potvrdili, že číslo, ze kterého je voláno, lze lokalizovat, a to i v případě mobilního telefonu. Operační středisko je schopno při příjmu volání zjistit číslo telefonu, ze kterého hovor přišel. Tyto údaje pak v závažných případech přebírá Policie ČR a pokračuje ve vyšetřování,“ informovala Alena Marešová.

„V případě, že zpráva, kterou volající oznamuje na linku tísňového volání nemá charakter člověka v tísni a dotyčný tedy nepotřebuje okamžitou pomoc, policie jej upozorní, že zneužívá tísňovou linku. Jednání lidí, kteří opravdu tato čísla zneužívají a oznamují například opakovaně skutečnosti, které se nezakládají na pravdě, může být kvalifikováno jako přestupek. Takovéto jednání je pak oznámeno příslušnému správnímu orgánu a lze uložit pokutu až do 100 tisíc korun,“ informovala Dagmar Jiroušková.