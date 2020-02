Extrémní hodnotu atmosférického tlaku zaznamenal v uplynulých dnech pozorovatel počasí v Šindelové Rudolf Kovařík. Tlak dosáhl hodnoty 1047 hPa. Tak vysoký tam nebyl od roku 1907. Vysoký tlak výrazně ovlivňuje zdraví lidí. Může je bolet hlava, ale také se mohou cítit zesláblí a unavení.

Pozorovatel Českého hydrometeorologického ústavu Plzeň Rudolf Kovařík na klimatologické a fenologické stanici v Šindelové. | Foto: čtk

„Na chronicky nemocné pacienty obecně působí velké výkyvy rázu počasí. Pozorujeme to zejména u astmatiků. Při velkém výkyvu teplot anebo náhlé změně rázu počasí hůře dýchají. Zhorší se jejich dlouhodobý chronický problém. Často pozorujeme potíže u více pacientů například při prudkém ochlazení. Zdravotní stav lidí ale ovlivňuje více faktorů a tím hlavním je teplota. Pokud by došlo při změně tlaku i k prudké změně teploty, může se někomu udělat špatně. A to i například kardiakům, “ uvedla mluvčí záchranné služby Plzeňského kraje Mária Svobodová.