Jedním z nich je bolest hlavy a také bolesti kloubů. Změny pociťovali lidé na Chebsku, Sokolovsku a Karlovarsku mnohem více než v jiných částech republiky. Počasí tu totiž ovlivňuje oceánské proudění. V těchto dnech se začaly hodnoty tlaku postupně ustalovat.

„Před pár dny dosáhla hodnota atmosférického tlaku 1035 hPa, což je nejvyšší číslo v dlouhodobé historii měření,“ potvrdil pozorovatel počasí v Šindelové Rudolf Kovařík. „Mohla za to tlaková výše, která přešla z Německa přes naše území směrem k Maďarsku,“ poznamenal pozorovatel.

V těchto dnech se tlak ustálil, ale od podzimu až do konce února lítala ručička barometru z nízkého tlaku do vysokého. Obyvatelé kraje se tak mohli cítit více unavení, podráždění, některým to mohlo oslabit i imunitu a mohli ulehnout s chřipkou anebo nachlazením, někteří pocítili i bolesti kloubů a svalstva.

„Atmosférický tlak má na člověka velmi silný vliv, který mnozí podceňují. Podle tohoto tlaku a dalších veličin se vypočítává i takzvaná biopředpověď v relacích o počasí. Na organismus nejvíce působí jeho náhlé změny. Pokud se tlak změní během pár hodin o několik hektopascalů, ať už nahoru nebo dolů, vždycky je to pro tělo zátěž. Lidé se cítí prostě mizerně, ti, kteří mají problémy s krevním tlakem, mohou tyto změny pocítit mnohem více než kdykoliv jindy,“ informoval Rudolf Kovařík.

Horší pro organismus je nižší tlak. Ten vzniká v případě, že se ochlazuje a přichází dešťové srážky anebo silný vítr, jako tomu bylo uplynulý víkend. Na pokles tlaku reagují lidé s neurózami, depresemi a podobnými chorobami. Hlava začne bolet i toho, kdo na migrény ani netrpí.

„Lépe lidé vnímají, pokud tlak vzrůstá. To se stává v případě, že se otepluje, je slunečno a bezvětří. Ale nemusí to tak být vždycky. Hodnotu tlaku ovlivňuje mnoho faktorů a říct, že pokud jde tlak nahoru, bude zákonitě hezky, nelze,“ doplnil Rudolf Kovařík.

Na horách bývá obecně nižší tlak než v údolích, protože vzduchový sloupec je menší než v nížinách. „Tlak stoupá například i při úplňku, proto také mnoho lidí nemůže spát nebo se častěji budí,“ dodal Rudolf Kovařík.

Problémy s tlakem pociťuje pravidelně i Věra z Chebu.

„Jakmile se blíží vítr anebo déšť, cítím už několik hodin předem bolesti kloubů a svalů a vím, že se bude měnit počasí,“ popsala.