To bude jízda! Do Kraslic míří top revivaly mezi kapelami

Jeden z nejlepších revival festů na západě Čech bude k vidění 9. července v Kraslicích. Pořádají ho dva nadšenci Tomáš Cvek a Stanislav Fořt z agentury On - Off. Vystoupí revivaly takových legend jakými jsou Guns N’Roses, Motörhead, Bon Jovi, Kabát, Katapult či Depeche Mode. Na co se mohou diváci těšit, Deníku prozradil Tomáš Cvek.

