Karlovy Vary – Výstava ´Žít jinak´ umělce Milana Knížáka v Galerii umění, jehož jednu z instalovaných koláží označila ruská návštěvnice za dětskou pornografii, za nemravné a odpudivé dílo, a podala na galerii trestní oznámení, vygradovala do skandálu, který přesahuje i hranice České republiky.

O expozici se totiž už minulý týden zajímala moskevská televize RTV. Ruští novináři chtěli vědět, jak se k celé věci staví Karlovarský kraj, který je zřizovatelem Galerie umění. Následně musel jejich dotazům čelit i ředitel galerie Jan Samec. Po Karlových Varech už navíc koluje petice, v níž Rusové požadují, aby galerie tuto výstavu zrušila. To si ale čeští a především karlovarští umělci nenechali líbit. Za galerii i Knížákovu výstavu se postavili zástupci Krajské umělecké asociace.

„Je naprosto nepochopitelné, že ruská návštěvnice určuje, co se v naší zemi smí a nesmí vystavovat. Z našeho pohledu se jedná o pokus kriminalizovat umění, což je pro celou výtvarnou obec naprosto nepřijatelné. Věříme, že váš úřad zajistí svobodu tvůrčího projevu,“ obrátil se s výzvou na hejtmanku Vildumetzovou (ANO) za umělce Jiří Hájek, president Krajské umělecké asociace. Podle kraje je dramaturgický plán výstav a akcí v galerii umění plně v odborné kompetenci ředitele Jana Samce.

„Karlovarský kraj do plánu nijak nezasahuje. A co se týče podnětu jedné z návštěvnic ohledně výstavy Milana Knížáka, tak tím se nyní podle našich informací zabývají orgány činné v trestním řízení,“ uvedla krajská mluvčí Jana Pavlíková.





Petice za svobodu uměleckého vyjádření

Vymezujeme se vůči urážlivým atakům, které vyvolává ruská občanka Oksana Gunter vůči svobodnému uměleckému vyjadřování v České republice. V souvislosti s právě probíhající výstavou Milana Knížáka Žít jinak v Galerii umění v Karlových Varech došlo k zásadnímu napadení demokratických hodnot, které tvoří základ naší státnosti. Touto peticí se zásadně vymezujeme proti tvrzení, že třicet let staré umělecké dílo Ilustrace pro Novou bibli Milana Knížáka, které je v současné době prezentované karlovarskou galerií, je dětskou pornografií. To považujeme za absurdní. Touto výzvou apelujeme na občany České republiky, aby se podpisem této petice přihlásili k obraně svobody, kterou naše země po téměř půlstoleté diktatuře totalitního režimu a okupaci ruských vojsk v roce 1989 opět nabyla. Umění vystavované erudovanými pracovníky ve státem zřízené instituci by v demokratické společnosti nemělo být dehonestováno policií a státními úřady na které se tato ruská občanka obrací a to i v případě, že hodnoty státu a společnosti zpochybňuje!