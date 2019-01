Karlovy Vary – Velmi rušno bude patrně na čtvrtečním jednání karlovarského zastupitelstva.

Magistrát města Karlovy Vary | Foto: Zdeněk Hnízdil

Na programu jednání mají zastupitelé naprosto zásadní bod, a to schvalování městského rozpočtu. Jeho základní verzi připravilo ještě minulé vedení města (KOA, ČSSD, KDU-ČSL a ODS), ovšem nová koalice ANO, Karlovaráci a ODS několik rozpočtovaných položek pozměnila. Kromě tryskajícího Vřídla, jehož technické zázemí má být opraveno v podzemí, nové vedení města už nepočítá s výstavbou koncertního sálu v Císařských lázních. Na tento projekt už i zastupitelé vloni odsouhlasili 150 milionů korun. Sál měl sloužit pro koncerty Karlovarského symfonického orchestru (KSO) a symfonici měli mít v Císařských lázních i své zázemí. Až dosud využívají sál i část prostor v Lázních III, zde jim ale nájemní smlouva končí v roce 2023. Nové vedení magistrátu přesto nesouhlasí s návrhem vestavby sálu pro 350 návštěvníků v Císařských lázních tak, jak byl deklarován. „Bylo by to možné řešit menším zásahem. Sál by mohl být v současné Dvoraně, což by bylo kapacitně zcela dostatečné. Podle odborníků je zde i dobrá akustika,“ uvedl náměstek Petr Bursík (ODS).

Ten také zdůraznil, že magistrát nemá ani dokument, že sál tak, jak byl původně navržen, v Císařských lázních být může. „A také postrádáme kladné stanovisko památkářů,“ připomněl Bursík. A dodal, že Kancelář architektury města zpracovává variantu, že by sál vznikl ve dvoraně Císařských lázní a o tomto návrhu už město jedná s vedením KSO. Podle primátorky Andrey Pfeffer Ferklové (ANO) by nyní mělo být prioritou to, k jakému účelu budou opravené Císařské lázně nakonec sloužit. Jejich oprava bude stát přibližně půl miliardy a kromě Karlových Varů na ni 250 miliony přispěje i stát. „Hejtmance Janě Mračkové Vildumetzové (ANO) se podařilo získat peníze na jejich opravu, ale musíme vymyslet, co dál, abychom je nemuseli dotovat a nebyla to zase jen společnost, která bude z města a kraje čerpat peníze, ale aby byly využity,“ uvedla primátorka.

Opozice je ale s tímto rozhodnutím nespokojena.

„Stále je platné usnesení zastupitelstva města o tom, že město prověří a navrhne umístění plnohodnotného koncertního sálu pro KSO do atria Císařských lázní. V tomto smyslu je také platné memorandum mezi městem a krajem. Nerozumím proto svévolnému rozhodnutí vedení města, že Císařské lázně se opraví bez koncertního sálu. Nebo že sál bude představovat jen dnešní atrium. Jedním ze základních parametrů koncertního sálu je akustika. Samozřejmě současné atrium nemá s akustickými parametry koncertního sálu nic společného,“ odmítá představy vedení města bývalý primátor a současný zastupitel Petr Kulhánek (KOA). A s kritikou nešetřil. „Radní pochybují, že by získali svolení památkářů,“ psalo se v tisku. Co má takové konstatování společného s koncepčním přístupem, kdy bylo zcela zřetelně nalinkováno: Kancelář architektury prověří studií umístění koncertního sálu a projedná s orgány památkové péče. Skutečný stav? Současné vedení města vzdává tento zápas ještě před úvodním hvizdem. Přichází snad s alternativním řešením? Kromě vyjmenování dnešních sálů, kde KSO koncertuje nikoliv. Zázemí, po kterém volá orchestr nejvíce, nikdo neřeší. A právě sál i zázemí mají poskytovat Císařské lázně. Vůle města, i přes platná usnesení zastupitelstva, k tomu ale není. A to nejbizarnější konstatování paní primátorky nakonec – peníze paní hejtmanka sehnala a my musíme vymyslet, co dál, abychom lázně nemuseli dotovat. Tedy v překladu: Peníze na rekonstrukci máme, začneme s opravou, sice nevíme, co v Císařských lázních bude, ale to vymyslíme cestou, KSO to nebude. To je přesně ten koncepční a systematický přístup, o kterém se plamenně hovořilo před volbami,“ doplnil zastupitel Kulhánek.