Školáci ze Základní školy jazyků Libušina v Karlových Varech v Houstonu.Zdroj: Karlovarský kraj

Učitel se se svými žáky probojoval až do USA

Velkého úspěchu dosáhla letos v dubnu čtveřice žáků Základní školy jazyků v Karlových Varech Daniel Biskup, Fiona Žáková, Ema Kotěšovcová a Lukáš Matějů pod vedením učitele Jiřího Šebka. Probojovali se totiž s FIRST® LEGO® League (FLL), tedy v celosvětové soutěži dětských týmů do šestnácti let ve výzkumu a robotice, až do Houstonu ve Spojených států amerických. I přes velmi nízký věk a omezené zkušenosti dosáhli úspěchu v regionálním kole. Následně výborně obstáli také v republikovém finále. To jim vyneslo účast na First Championship v USA. Celé soutěže se zúčastnilo přes šest tisíc soutěžících. Porota ocenila neobvyklý design soutěžního robota a způsob startovaní programů pomocí barevných senzorů. V rámci inovačního projektu bylo oceněno zvolené téma a zpracování prezentačního materiálu. Celkově byl tým chválen za schopnost prezentovat svoji práci v anglickém jazyce. Týmový duch se také projevil při vlastnoruční výrobě triček a vlajky. „Pro tým byla důležitá především zkušenost s účastí na velké mezinárodní soutěži v anglickém jazyce. Seznámení s týmy z celého světa a vzájemné sdílení zkušeností je také nesmírně důležité. A to, že mohli prožít něco takového společně, je určitě posune dál jako tým,“ komentoval úspěch vedoucí týmu učitel Jiří Šebek.