Kameny zmizelých neboli Stolpersteine jsou mezinárodním projektem německého umělce Gűntera Demniga, který položil první kámen v roce 1992 před radnicí v Kolíně nad Rýnem. Název Stolpersteine ve volném překladu znamená „Kámen, o který se klopýtá“ a symbolicky o něj máme klopýtnout pohledem a vzpomenout na oběti holokaustu. Každý z kamenů je věnován jedné oběti a ukládá se do dlažby před dům, kde daný člověk žil, pracoval nebo významně působil. V Bečově připomene tragický osud místní rodačky Marie Friedländerové. Její rodný dům se stal posledním místem jejího svobodného pobytu.

Rodiče Marie Friedländerové roz. Nadelfestové přišli do Bečova z Prahy za prací. Židovský advokát JUDr. Ignatz Nadelfest a jeho žena Adéla Nadelfestová roz. Fantlová tu po narození první dcery Markéty koupili v roce 1983 dům. 14. října 1987 se jim narodila druhá dcera Marie. Rodiče zemřeli ještě před válkou, matka Adéla v roce 1928 v Praze, otec Ignatz v roce 1934 pravděpodobně v Bečově, a starší sestra Markéta, která vystudovala operní zpěv a byla učitelkou zpěvu a klavíru, žila v té době v Liberci.

Celý příběh Dagmar Dopitové a její rodiny najdete zde>>>

Marie Nadelfestová, přezdívaná “Mici” se v roce 1920 provdala za bečovského obchodníka Juliana Friedländera. Manželství dlouho nevydrželo a bylo po třech letech rozvedeno. Marie žila poklidně dál v Bečově až do podzimu roku 1938, kdy byla z města vykázána pro svůj původ a náboženství. Odešla do Prahy, kde bydlela na různých místech až do do 18. dubna 1942, kdy byla deportována do Terezína. O dva dny později byla převezena do ghetta v Polsku, kde také zemřela. Podle informací z archivů nezemřela pravděpodobně hned. Zřejmě pracovala v rámci nějaké skupiny vězňů, kde mohla zemřít na vysílení nebo nemoc. Mohla se ale také stát jednou z obětí deportace do některého z vyhlazovacích táborů.

„Když nacisté vystěhovali tetu Mici, zřídili v našem domě Hitlerjungend. Při osvobozování obsadili dům zase Rusové. To si umíte představit, jak to tam potom vypadalo. Máma vyprávěla, že úplně ucpali kanalizaci a celý dům zdevastovali,“ vypráví pro Paměť národa praneteř Marie “Mici” Fridländerové, paní Dagmar Dopitová. Právě ona bude za svou rodinu ukládat už druhý Kámen zmizelých. Ten první umístila v Pardubicích, na památku sestry “Mici”, své babičky Markéty Zenkerové (roz. Nadelfestové). „Babička nastoupila 6. prosince 1942 do transportu do Terezína. Tam zůstala do roku 1944 a pak ji nacisté deportovali do Osvětimi. Patrně nezvládla náročnou dvoudenní cestu, nebo ji hned po příchodu zavraždili v plynové komoře coby přestárlou neužitečnou pracovní sílu. Bylo jí jednapadesát let,“ vzpomíná Dagmar Dopitová na pohnutou historii své rodiny, úzce spjaté s tragédií holocaustu. Ze židovských příbuzných přežila pouze její maminka.

Rodině Dagmar Dopitové byl dům na adrese Pod Zámkem 246 navrácen v rámci válečných reparací a ona před něj nechá v neděli 21. července v 10 hodin ve spolupráci s tamní radnicí a Pamětí národa Karlovarského kraje osadit první bečovských Kámen zmizelých.

Zdroj: Paměť národa Karlovarský kraj