Bylo po poledni, urputné dusno a před Smíchovský pavilonem parkoval obytný vůz s výrazným logem Srdcem pro kraj. S tímto, lidově zvaným bydlíkem, toto hnutí objíždí v rámci volební kampaně obce a města.

Salonek v prvním patře oblíbené karlovarské restaurace se postupně plnil kandidáty hnutí, kteří zde představili priority v letošní volební kampani. Hýřili úsměvy, neformální atmosféru doplňovaly žertovné poznámky, ale také vycpané hlavy daňků a jiné zvěře visící nad nimi. A ty evokovaly přiléhavou asociaci. Z politiků se ve volební kampani stávají prostě lovci. Ne zvěře, ale hlasů voličů. Někteří jsou urputní, vážní, jakoby nesmírně zodpovědní a politicky zapálení, ale i nudní. Což není případ hnutí Srdcem pro kraj, které jde do krajských voleb poprvé samostatně. Předseda Petr Ajšman je vtipem, nadsázkou a sžíravou ironií vyhlášený.

Velmi pestrá je i kandidátka tohoto hnutí. Na ní figuruje Marek Šír, trenér a zápasník karate, který se chce věnovat mladé generaci, v níž vidí základnu budoucí společnost, a vtipně poznamenal, že hnutí Srdcem pro kraj podpoří dobré projekty, ale ohlídá kulišárny. Za hnutí kandiduje i správce rybářského revíru Bohumil Graman, jehož zajímá digitalizace, jíž by se chtěl věnovat. Podnikatel a spoluzakladatel hnutí Vladimír Valkoun, jehož rankem jsou komunální služby. S tímto hnutím jde do krajských voleb i skaut a živnostník Michal Šťovíček, nynější člen regionální ho rozvoje na krajském úřadu, který by chtěl nadále prosazovat pomoc malým obcím a zvednout dotační program pro ně určený. Úplným politickým nováčkem na této kandidátce je sportovní trenérka Klára Šturmová. Kandidovat se rozhodla protože věří, že kraj potřebuje více projektů prevence pro zdraví a životní styl, což je podle ní investice do pohody obyvatel.

Lídryní je ale ostřílená politička, bývalá starostka Nové Role a krajská zastupitelka Jitka Pokorná. Ta, jako členka sociální komise a zdravotního výboru krajského zastupitelstva má zdravotnictví a sociální péči v kraji v malíčku, a právě to je její volební prioritou. "Granty a stipendia pro lékaře jsou výborné, ale zapomínáme na zdravotní sestry. I pro ty bychom chtěli dotační programy prosadit," uvedla mimo jiné. Dvojkou je Pavel Čekan, dlouholetý bývalý starosta Ostrova a nyní člen krajské koalice. "Mou srdeční záležitostí je regionální rozvoj a tomu bych se chtěl věnovat i nadále," uvedl. Zajímá jej ale i bezpečnost v kraji, jeho dva synové jsou u policie a blízká je mu i podpora kultury a sportu.

Do Senátu za hnutí Srdcem pro kraj kandiduje Dana Wittnerová, jíž je blízká oblast školství, je učitelkou, ale také by chtěla v případě úspěchu zastupovat a prosazovat zájmy všech občanů v regionu. "Ne politikařit, ale spojit síly a pro kraj pracovat všichni. Mám silný životní drive, odvahu a zkušenosti. A přišel čas, aby do politického dění vstoupila i malá hnutí," zdůraznila.

Do volební kampaně i krajských a senátních voleb hodlá hnutí Srdcem pro kraj investovat 300 tisíc až půl milionu korun.