Kriminalistům se podařilo objasnit všech pět vražd, které se loni staly. I tu dvojnásobnou v Horním Slavkově.

Z celkového počtu trestných skutků spáchaných na území Karlovarského kraje spadaly podle Špačkové téměř tři čtvrtiny do oblasti obecné kriminality. "Je to 2771 případů, z čehož téměř čtvrtinu tvořily prosté krádeže. Hospodářská kriminalita se na celkovém počtu zjištěných trestných činů podílela pouze 8,3 procenty," doplnila analytička.

Co se týče krádeží, 37,8 procent jich připadá na vloupání, a to převážně tzv. do jiných objektů. "Vykradeno bylo 65 víkendových chat, 38 bytů, 34 rodinných domů a 26 obchodů," pokračovala statistička.

Velmi zajímavá je i oblast násilných trestných činů. V roce 2021 bylo na území kraje spácháno pět vražd a všechny se podařilo kriminalistům objasnit. "Loni došlo celkem k 382 trestným skutkům. Jednalo se především o úmyslné ublížení na zdraví (103 případů), porušování domovní svobody (88), ale i 40 případů vydírání," uvedla mluvčí Špačková a dodala, že v roce 2021 bylo spácháno také 98 mravnostních trestných činů, mezi nimiž dominuje znásilnění (26 případů). Ve 24 případech šlo pak o ostatní pohlavní zneužívání.

Jednou z nejsledovanějších vražd loňského roku Karlovarského kraje byla ta dvojnásobná v Horním Slavkově, kterou spáchal 16. ledna dnes již odsouzený Miroslav Kumbera. Původně mu Krajský soud v Plzni vyměřil loni v říjnu trest odnětí svobody na 19 let, Vrchní soud v Praze ho o měsíc později snížil na 17 let. Jednašedesátiletý Kumbera zastřelil loni v lednu svou o pětadvacet let mladší přítelkyni a jejího údajného milence. Pachatel měl podezření, že se jeho přítelkyně schází s jeho kolegou. Cestou z Karlových Varů domů uviděl v lese kolegovo auto, v němž seděla jeho přítelkyně. Došlo k hádce, při níž žena přiznala, by byla ráda za změnu ve svém intimním životě. Kumbera nakonec vytáhl legálně drženou pistoli Tokarev ráže 7,62 mm a začal střílet. Dvěma ranami zastřelil nejen svého kolegu, ale i přítelkyni. Oba byli na místě mrtvi. Následně zavolal na linku 158, kde se k činu přiznal. I když se sám chtěl také zastřelit, nakonec k tomu nenašel odvahu.