Celníci varují, že padělané hračky jsou nekvalitní, zapáchají, vyčnívají z nich různé kusy drátů a ostrých plastů, a pro děti tak mohou být nebezpečné.

Zabavené zboží celníky v tržnici Asia Dragon Bazar Svatý Kříž. | Foto: CÚKK

Do vyšší kategorie přešli asijští trhovci, kteří nabízejí ve svých tržnicích výrobky, jež jsou padělky značek textilu, obuvi, kabelek či parfémů. Do sortimentu zařadili už i elektroniku a hračky. I když jsou terčem neustálých kontrol celníků, prodej takového zboží se jim evidentně vyplácí. Svědčí o tom hned čtyři návštěvy, které celní správa absolvovala od začátku letošního dubna v tržnici Asia Dragon Bazar Svatý Kříž na Chebsku. Při nich příslušníci odboru dohledu Celního úřadu pro Karlovarský kraj zajistili více než 400 kusů zboží, u něhož vzniklo podezření z porušování práv duševního vlastnictví.

"Přestože stánkařům hrozí zajištění zboží, opakovaně ho nabízejí. Obchodníci v prostorách před stánky i v nich nabízeli zboží jako originály světoznámých značek. Hodnota by v případě originálních výrobků činila bezmála čtyři miliony korun," informuje mluvčí Celního úřadu pro Karlovarský kraj Lenka Havelková a pokračuje: "Nejednalo se pouze o „tradičně“ nabízené zboží, jako například textil, obuv, peněženky, kabelky či parfémy, ale také o elektroniku a hračky. Celníci se stále častěji setkávají s padělky hraček či stavebnic, jež jsou od originálů velmi vzdálené, především svojí kvalitou. Často se stává, že po rozbalení bývají hračky nejen špinavé, zapáchají, ale také se ulamují jejich části, vyčnívají z nich různé kusy drátů, ostrých plastů či odpadávají nekvalitně přišité součásti."

Dubnové kontroly celní správy nebyly jediné za tento rok. Bylo jich v regionu téměř už dvacet a celníci na základě nich zajistili téměř 1500 kusů zboží, jehož prodejem by majitelům ochranných známek vznikla škoda dosahující téměř sedmi milionů korun. Dané produkty trhovci nenabízejí jen ve stáncích, ale i kamenných obchodech. "Kontrolami celníci nechrání jen majitele ochranných známek, ale také nejmenší spotřebitele, k nimž se tak nedostanou nekvalitní hračky, kterými by se mohli při hře dokonce zranit," zdůrazňuje mluvčí celní správy.

Jak dodala, zabavené zboží skončilo ve skladu celního úřadu a celníci případy předali k dalšímu řízení právnímu oddělení Celního úřadu pro Karlovarský kraj. "Pokud by se prokázalo, že se jedná o padělky, hrozí pachatelům přestupku pokuta až do výše 10 milionů korun. V případě, že by se majitelé ochranných známek rozhodli využít takzvaný zjednodušený postup, bude zboží zlikvidováno. Celníci budou v kontrolách nejen tržnic pokračovat i nadále," uzavírá Havelková.