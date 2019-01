Karlovy Vary – Výjimečnou události, která je takříkajíc na spadnutí, bude pro Karlovarský kraj trojitý zápis na seznam kulturního dědictví UNESCO.

Ilustrační foto | Foto: Archiv redakce

V červnu už byla odeslána k hodnocení do Paříže kompletní nominační dokumentace společného německo-českého projektu Hornický kulturní region Krušnohoří- Montanregion. Nadnárodní lázeňská nominace s názvem Slavné lázně Evropy zamíří k hodnotitelům do francouzské metropole příští rok v lednu. A slavná kynžvartská daguerrotypie už patří mezi skvosty zapsané do registru UNESCO Paměť světa.

Karlovarský kraj proto bude bude postupně připravovat akce, jejichž prostřednictvím seznámí odborníky i veřejnost s tím, jak nejlépe této příležitosti využít. První z těchto setkání se uskuteční v pondělí 15. října v Krajské knihovně v Karlových Varech. „Očekáváme, že nominace UNESCO mohou pro náš kraj, který je zaměřený na cestovní ruch, znamenat obrovskou změnu. Je proto nezbytné se dobře připravit a lidem předat všechny informace,“ uvedl krajský zastupitel pro oblast lázeňství, cestovního ruchu a UNESCO Vojtěch Franta.

A to informace jak o pozitivech plynoucích z přílivu kapitálu, tak i o negativech spojených s náporem turistů, ochranou prostředí a podobně.

„Zároveň bychom rádi vyvrátili některé fámy, jež nominace předcházejí. Proto chystáme v polovině října v krajské knihovně setkání s pracovníky agentury CzechTourism, se starosty již zapsaných měst z České republiky i z Německa. Účastnit se budou lidé z infocenter, ale i památkáři. Diskutovat chceme o tom, co nominace kraji přinesou, přítomným bude samozřejmě prezentován význam všech nominací,“ poznamenal Franta.

Podle něho se do čtyř let počet i struktura návštěvníků kraje může díky zápisům na Seznam UNESCO výrazně změnit a je třeba, aby s tím počítala města, jejich turistická infrastruktura i veřejnost.

O nominaci a zápisu v případě hornického Krušnohoří by mělo být jasno v červnu 2019.

O rok později se rozhodne o řetězové nominaci lázeňských měst. Zámek Kynžvart zase s finanční podporou Karlovarského kraje buduje moderní expozici, kam se vrátí Kynžvartská daguerrotypie zapůjčená do Národního technického muzea.

První návštěvníci si ji budou moci prohlédnout zřejmě za dva roky.