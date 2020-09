První třída na Karlovarsku je kvůli koronaviru od včerejška v karanténě. Konkrétně v Základní škole Májová v Ostrově.

„Ano, je to tak. Vzhledem k ochraně osobních údajů ale nebudu konkretizovat, o jakou třídu jde, ani zda je to první nebo druhý stupeň. Zbytek školy běží normálně. Zavedli jsme ale s ohledem na mimořádná opatření povinné nošení roušek od9. září, a to ve všech vnitřních společných prostorách školy,“ uvedl ředitel školy Rudolf Radoň. Více informací ale odmítl říci.

Povinné nošení roušek zavedla už od úterý 8. září Základní škola Dukelských hrdinů v Karlových Varech. Zatím tak učinila jako jediná na území krajského města. „Rozhodli jsme se tak na základě aktuální situace, kdy počet lidí nakažených koronavirem hodně vzrůstá. Chceme tím předejít uzavření celé školy. Bereme to jako prevenci nás všech, protože my učit chceme klasickou formou, a ne on-line,“ vysvětlila zástupkyně školy Hana Lejsková, která poznamenala, že nošení roušek je nejmenší zlo. Škola také od včerejška minimalizovala volný pohyb dětí po budově a zrušila veškeré mimoškolní akce. „Pokud nejsou opravdu nezbytně nutné a potřebné z hlediska vzdělávání, venkovní aktivity omezujeme,“ dodala zástupkyně ze základní školy.