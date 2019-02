Karlovy Vary – Když před zahájením letošní Tříkrálové sbírky na Karlovarsku říkala její koordinátorka Dita Matoušová, že by byla spokojena s výtěžkem sto tisíc korun, netušila, že se koledníkům podaří vybrat více než dvojnásobek.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Alena Grycová

„Jsme samozřejmě moc spokojeni a moc děkujeme všem, kdo se do sbírky zapojili,“ uvedl Aleš Klůc, ředitel Farní charity Karlovy Vary, která sbírku pořádala.

Letos se do ulic měst a obcí Karlovarska vydalo téměř dvě stě šedesát dobrovolných koledníků, kteří vybírali peníze do osmdesáti osmi zapečetěných kasiček.

„Celkem jsme letos vybrali dvě stě padesát tři tisíc devět set korun, což je o více než pětadvacet tisíc více jak vloni. Celkově musíme přiznat, že je to nejvyšší částka za uplynulých devatenáct let, co Tříkrálovou sbírku organizujeme. Proto ještě jednou všem dárcům i koledníkům děkujeme,“ doplňuje ředitel Farní charity.

Vybrané peníze budou letos použity a úhradu části nákladů spojených s provozem Týdenního stacionáře pro osoby s Alzheimerovou chorobou v Karlových Varech – Staré Roli.

Tříkrálová sbírka byla zahájena 3. ledna letošního roku a do koledování se zapojila i hejtmanka Karlovarského kraje Jana Vildumetzová Mračková a primátorka města Karlovy Vary Andrea Pffefer Ferklová. Požehnat koledníkům přijel plzeňský biskup Tomáš Holub. Mezi dalšími koledníky byli například žáci Základní a mateřské školy z Otovic, Bečova nad Teplou a karlovarské ZŠ Truhlářská. Dále pak studenti Střední pedagogické školy, Trivisu, gymnázia, Střední zemědělské školy a mnozí další.

„Dobrovolníci se během svých koled setkávali s vstřícností a jejich kasičky byly většinou obdarovány. Odmítnutí a nepříjemné chování bylo opravdu výjimkou. Lidé už vědí, že tato sbírka existuje a proto koledníci problémy většinou nemají,“ doplnil Aleš Klůc a dodal, že pro letošek jsou královské koruny, pláště a kasičky uklizeny.