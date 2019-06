Karlovy Vary – Lépe, než bylo v plánu, skončí karlovarský SK Liapor Witte v základní části Extraligy nohejbalu. Sobotním výrazným vítězstvím nad Modřicemi 6:2 si upevnil druhé místo v tabulce a na tom už nemůže nic změnit ani výsledek utkání posledního kola, které odehraje poslední den prázdnin v Čelákovicích.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Jan Čech

Sobotní duel na dvorcích SK Liapor Witte byl soubojem dvou dlouhodobě nejúspěšnějších klubů českého nohejbalu, které za tři desítky let, co existuje samostatná česká extraliga, nasbíraly více než polovinu titulů – Karlovarští sedm a Modřičtí dokonce deset. A bylo na co koukat! Domácí sice občas hráli v dost improvizovaných sestavách, z rodinných důvodů absentoval Karel Hron a počítat se nemohlo ani se zdravotně indisponovaným Matějem Medkem, na hřišti to ale moc vidět nebylo. Ráz utkání určila rychlá výhra Vankeho s Danem Putíkem v úvodním zápase dvojic a po třech zápasech byl na ukazateli skóre stav 3:0. Hosté se dostali pořádně ke slovu až v zápas druhých trojic, který Pospíšil s Hanusem a Topinkou vyhráli rozdílem 10:9 ve 3. setu, a druhý bod uhrál Hanus v singlu, když opět 10:9 ve 3. setu porazil velmi dobře hrajícího Tomáše Bíbra. Utkání bylo podstatně vyrovnanější, než by se dalo podle výsledku 6:2 soudit, polovina zápasů se hrála na tři sety. Diváci, a že jich byl plný areál, mohli sledovat nejenom triumf domácích barev, ale především excelentní nohejbal, jaký se dnes nevidí zas tak často.