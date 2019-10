Svého času se produkce pohybovala kolem 350 vozů ročně. Do sousedního Jáchymova byla také zbudována zkušební trať o délce 6,1 kilometrů. Po roce 1989 tam vznikla samostatná firma Škoda Ostrov, jejímž majitelem byla plzeňská Škoda. Na přelomu 20. a 21. století firma dodala trolejbusy pro americké San Francisco. Nakonec byla produkce v roce 2004 pro ztrátovost zastavena a nové trolejbusové typy se dělaly ve Škodě Elektric v Plzni. Od 15. září 2004 bylo sídlo Škody Ostrov rovněž přeneseno do Plzně. V Ostrově byly ještě nějakou dobu vyráběny náhradní karoserie a další díly. V listopadu 2010 byla vymazána z obchodního rejstříku. Areál po skončení výroby trolejbusů chátral a následně byl prodánv konkurzu. Majitel, developerská společnost Panattoni Europe, má v plánu vybudovat v místě průmyslovou zónu Ostrov-sever. Demolice stávajících objektů začala v roce 2018 a nyní je celý areál postupně připravován na stavbu moderního logistického centra, kde má najít pracovní místo až 500 lidí.

Vzpomínky pamětníků na starou ostrovskou Škodovku jsou jen ty nejlepší. Někdejší vedoucí vývojové dílny Josef Musil vzpomíná nejen na skvělou partu, ale také pracovní cesty, legraci i tvrdou dřinu. „Do Ostrova jsem přišel v dubnu 1961 na umístěnku z Plzně. Tam jsem dodělal průmyslovku a začal pracovat ve Škodovce. Pak mě přesunuli do Ostrova,“ vzpomíná Josef Musil s tím, že práce na vývoji byla úplně jiná. „Neměli jsme náplň na celý rok, proto jsme dělalii servis trolejbusů po světě. Někdy si říkám, že Škoda Ostrov byla pro mě ta nejlepší cestovní kancelář. Sjezdil jsem celý svět od východu Čína, Indie, Afghanistán, Rusko, Německo, Mexiko, Egypt. Prostě všude, kam se dávaly vozy a dělaly předváděčky,“ říká někdejší vedoucí vývoje.

O současných poměrech ve společnosti, i na pracovištích nechce ani mluvit. Srovnávat to prý rozhodně nelze, neboť tenkrát byly jiné pracovní poměry, nebyla buzerace a udělalo se jednou tolik práce. „Občas se v práci popíjelo, byla legrace, ale také se makalo, a když bylo potřeba, všichni za to vzali. Dneska na to všichni kašlou,“ tvrdí Josef Musil. Je přesvědčený, že za pád Škodovky může tehdejší vedení. „Jednoznačně vedení a lidé, kteří se motali kolem a také Plzeň. Ta se původně zbavila trolejbusů a převedla je do Ostrova, kvůli zjištění práce pro horníky, kteří tady skončili. Pak si je ale vzali zpátky a tím se fabrika zrušila, “ uvádí Josef Musil, který chodil k areálu Škodovky téměř každý den a fotografoval bourací práce.

„Je mi smutno. V srdci mám smutek a to i přesto, že jsem Škodovku opustil užv 1993, kdy jsem dělal trolejbusy soukromě. Pak jsem šest let zjišťoval servis trolejbusů v Rize a nakonec se natrvalo vrátil do Ostrova. Zůstaly mi ale pěkné vzpomínky a jsem zvědavý, jestli se plány na oživení této lokality podaří,“ dodává Josef Musil.